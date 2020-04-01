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01.04.2020 00:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пятеро скончавшихся с коронавирусом в Москве имели другие заболевания

В Москве скончались еще пятеро пациентов с пневмонией и положительными тестами на коронавирус. При этом у всех из них были тяжелые сопутствующие заболевания. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Фото: Сергей Куксин
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"Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них - кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ХОБЛ. Трое страдали сахарным диабетом. Одна из пациенток имела онкологические заболевания", - говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного минздрава.

Известно, что возраст пациентов составлял от 61 до 74 лет. Четверо скончавшихся уже находились на искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно о смерти пациента с коронавирусом в Перми. У него было сопутствующее онкологическое заболевание.

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