Пятеро скончавшихся с коронавирусом в Москве имели другие заболевания

В Москве скончались еще пятеро пациентов с пневмонией и положительными тестами на коронавирус. При этом у всех из них были тяжелые сопутствующие заболевания. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них - кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ХОБЛ. Трое страдали сахарным диабетом. Одна из пациенток имела онкологические заболевания", - говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного минздрава.

Известно, что возраст пациентов составлял от 61 до 74 лет. Четверо скончавшихся уже находились на искусственной вентиляции легких.