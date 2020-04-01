Почти 100 тысяч москвичей получили выплату за соблюдение режима изоляции

В Москве 90 тысяч человек уже получили первую часть выплаты за соблюдение режима самоизоляции - заявление для оформления компенсации они подали удаленно по номеру "горячей линии". Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день 90 тысяч людей с хроническими заболеваниями получили материальную помощь в размере 2 тысяч рублей, остальная часть - после окончания карантина при условии его ответственного соблюдения", - пояснила она.

Напомним, выплата в размере 4 тысяч рублей в Москве положена людям старше 65 лет, а также тем, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями - по указу мэра они с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать режим домашней самоизоляции.

Пожилым деньги выплатили автоматически, а страдающим хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшим инфаркт или инсульт) нужно подать заявление по номеру: 8-495-870-45-09. По этому же телефону можно попросить помощь - соцработники и волонтеры готовы доставить продукты, медикаменты и решить другие проблемы.