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31.03.2020 20:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В чем пример Москвы

Какие шаги первым в стране сделал Сергей Собянин, объявив борьбу с вирусом?
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 70(8124)
Московский опыт борьбы с коронавирусной инфекцией как никогда востребован. Вот уже 24 региона вслед за столицей и Подмосковьем ввели режим самоизоляции. Как и Москва, они обязывают граждан сидеть дома, перепрофилируют и строят новые инфекционные больницы, принимают многие другие меры, успешно опробованные в Москве. В чем же заключается пример столицы? Чему она научилась за месяц жизни в новых условиях и что может оказаться полезным и другим?
Так в столичной подземке призвали горожан оставаться дома. Фото: РИА Новости Так в столичной подземке призвали горожан оставаться дома. Фото: РИА Новости
Так в столичной подземке призвали горожан оставаться дома. Фото: РИА Новости

Готовность № 1

Напомню, первый указ о мерах по профилактике коронавируса Сергей Собянин подписал 5 марта - именно им был введен в столице режим повышенной готовности, который действует до сих пор. С того момента коммунальщики, медики, транспортный комплекс, службы соцзащиты и многие другие работают в особых условиях. Примечательно, что 5 марта в столице был всего один подтвержденный случай коронавирусной инфекции, причем заболевший мужчина переносил ее легко, как простой насморк.

Фото: iStock / anyaivanova
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Тем не менее власти сразу стали действовать на перспективу. У прибывающих из-за рубежа в столичные аэропорты стали измерять температуру, а тех, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, обязали сообщать о своем прибытии по телефону "горячей линии" и садиться на две недели домашнего карантина. Вскоре эта рекомендация превратилась в обязанность. Больничный лист людям оформляли удаленно. Привозил его курьер даже тем, кто был абсолютно здоров, но мог быть носителем инфекции.

Теперь ясно, что меры были приняты абсолютно верные. Первые случаи заражения в столице были все как один завозными из стран Европы. Изоляция приезжих позволила не допустить быстрого распространения вируса и роста числа заболевших. "Через Москву прошла половина всех людей, приехавших из-за границы, плюс сами москвичи, достаточно большая их доля любят бывать за рубежом. Многие побывали и в Куршевеле, привезли оттуда просто чемодан вирусов", - прокомментировал ситуацию Сергей Собянин.

Сейчас уже много случаев заражения внутри Москвы, когда люди заболевают никуда не выезжая. Тем не менее ситуация в городе принципиально иная, чем во многих странах Европы и США. От вируса в Москве скончались на момент подписания номера 11 человек, практически все при этом страдали тяжелыми хроническими заболеваниями. В понедельник вечером, к примеру, стало известно о смерти четырех пациентов - им было от 76 до 86 лет.

Последовательными были и остальные шаги столичных властей. В начале же марта, когда счет заболевших еще шел на единицы, стартовало строительство мобильной инфекционной больницы в Новой Москве - сейчас она почти готова. На ее сооружении работают круглосуточно несколько тысяч строителей. Им поставлена задача, чтобы больница могла принять первых пациентов через месяц после начала стройки. Переоборудовали в городе и многие действующие клиники - в них создали новые инфекционные отделения, которые могут принять больных коронавирусом. Благодаря этому городская система пока справляется с растущим числом заболевших - их уже вчера было 1613. Правда, врачам и всему медперсоналу приходится нелегко, они работают, по словам главврача НИИ Склифосовского Сергея Петрикова, как на войне.
Видео: как Москва переживает самоизоляцию

Важно и то, что столица сумела довольно быстро наладить диагностику пациентов с подозрением на коронавирус - брать тесты начали не только федеральные, но и московские клиники, что существенно расширило объемы тестирования. На этой неделе Москва рассчитывает выйти на цифру в 10 тысяч исследований в сутки, что позволит ей обследовать в два с половиной раза больше людей ежедневно.

Не время для прогулок

Все ограничения в столице при этом вводились постепенно, и власти очень осторожно делали новые шаги, которые могли повредить экономике. Сначала в столице запретили собираться более чем по 5 тысяч человек, из-за этого, к примеру, отменили фестиваль "Крымская весна". Но менее чем через неделю пришлось запретить мероприятия с числом участников более 50 человек, а свободное посещение школ заменили более серьезной мерой - учебные заведения закрыли, оставив только малые группы для учеников с 1-го по 4-й классы.

23 марта мэр принял решение обязать москвичей старше 65 лет соблюдать домашний карантин. Мера также коснулась страдающих хроническими заболеваниями. Всем этим людям, а их около 1,9 млн человек, власти назначили разовую материальную помощь в размере 4000 рублей. Половину перечислили сразу, а вторую пообещали перевести после окончания карантина при условии его соблюдения.

Пожилые горожане во время самоизоляции могут решить практически любой бытовой вопрос, достаточно позвонить по номеру "горячей линии": 7 (495) 870-45-09. "За прошедшую неделю на нее поступило более 40 тысяч звонков. В основном люди обращаются с просьбой купить и доставить продукты, лекарства, погулять с собакой. У нас развернутая сеть волонтеров и социальных работников, которые такую помощь людям оказывают", - пояснила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Город не оставил москвичей один на один с проблемами, и когда пришлось вводить режим самоизоляции для всех. Вместе со строгими мерами по выходу из дома только в крайних случаях власти предложили и эффективные меры социальной поддержки. Прежде всего был увеличен размер пособия по безработице до 19 500 рублей.

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"Мы понимаем, что непростая ситуация с эпидемией может создать трудности с поиском работы, могут начаться сокращения персонала в компаниях из сервисных индустрий, - прокомментировала эту меру Анастасия Ракова. - Именно поэтому приняли решение поддержать людей, ситуация у которых с работой изменилась из-за эпидемии коронавируса".

По ее словам, число обращений от безработных москвичей растет: за сутки поступило почти 10 тысяч заявок на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетили более 40 тысяч человек.

Постепенно в городе закрылись и все развлекательные, торговые и другие заведения, рестораны сейчас работают только на доставку, а в прежнем режиме функционируют продуктовые магазины и те, где торгуют товарами первой необходимости.

Эту надпись могут увидеть из окон врачи больницы в Коммунарке, где лечатся зараженные коронавирусом. Люди не перестают благодарить медиков, от работы которых сейчас зависит очень многое.

Так в столичной подземке призвали горожан оставаться дома.

Кстати

Надбавка за риск

Сотрудники перепрофилированных больниц Москвы, где лечат больных коронавирусом, получат надбавку к зарплате: врачи - по 70 тысяч рублей, средний медперсонал - 50 тысяч, младший персонал и другие работники - 30 тысяч рублей. Всего в расчете на три месяца медикам выплатят около 620 млн рублей.

Эту надпись могут увидеть из окон врачи больницы в Коммунарке, где лечатся зараженные коронавирусом. Люди не перестают благодарить медиков, от работы которых сейчас зависит очень многое. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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