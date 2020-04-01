Порядок лечения на дому пациентов с коронавирусом продлен до 6 апреля

Уже около 550 человек с коронавирусной инфекцией в столице находятся на домашнем лечении. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Большое количество пациентов, у кого был подтвержден коронавирус, переносят болезнь в легкой форме. Госпитализировать их не имеет смысла, поэтому в Москве организован режим лечения таких пациентов на дому. Этот порядок решено продлить до 6 апреля.

Напомним, лечение коронавируса на дому в Москве начали 23 марта. Согласно алгоритму лечения, пациента сначала осматривает врач, который принимает решение можно ли оставить человека на лечении дома. Пациент подписывает информированное согласие о том, что он обязуется никуда не выходить из квартиры. Фото пациента загружают в базу видеонаблюдения. Если пациент не будет соблюдать правила карантина - его в обязательном порядке госпитализируют и продолжить лечение на дому уже не сможет.

На постоянной связи с пациентом находятся врачи телемедицинского центра. При необходимости ему принесут комплект бесплатных противовирусных препаратов на весь период лечения.