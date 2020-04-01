Приказ департамента здравоохранения города Москвы от 30 марта 2020 года № 310 "О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 22 марта 2020 г. № 230"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы" приказываю:

1. Внести изменения в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 22 марта 2020 г. № 230 "Об утверждении регламентов (алгоритмов) работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы в период с 23 по 30 марта 2020 г. по оказанию медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), контактным с ними лицам" (в редакции приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 27 марта 2020 г. № 294):

1.1. В названии приказа слова "с 23 по 30 марта 2020 г." заменить словами "с 23 марта по 6 апреля 2020 г.".

1.2. В пункте 1.1 приказа слова "с 23 по 30 марта 2020 г." заменить словами "с 23 марта по 6 апреля 2020 г".

1.3. В названии приложения 1 к приказу слова "с 23 по 30 марта 2020 г." заменить словами "с 23 марта по 6 апреля 2020 г".

1.4. Преамбулу приложения 2 к приказу изложить в следующей редакции:

"На период с 23 марта по 6 апреля 2020 г".

1.5. Преамбулу приложения 3 к приказу изложить в следующей редакции:

"На период с 23 марта по 6 апреля 2020 г".

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Токарева А.С., Старшинина А.В.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы А.И.Хрипун







