С 4 апреля в липецкие автобусы перестанут пускать пассажиров без масок. Об этом сообщили в администрации региона, отметив, что весь пассажирский транспорт начинает работать в особом режиме.

Так, уже сегодня большинство водителей вышли в рейс в масках и перчатках: теперь для них это требование будет обязательным, иначе к работе их попросту не допустят. Обеспечить сотрудников масками и перчатками должно руководство транспортных предприятий.

Напомним, что Липецкая область одной из первых перешла в режим самоизоляции. Однако, как отметили в администрации, тем людям, которые вынуждены работать в период пандемии, средства защиты необходимы в обязательном порядке.