В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В Московской области, так же как и в Москве, будет запущена современная система контроля за перемещениями жителей во время самоизоляции. Об этом в эфире "России-1" заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется По словам Воробьева, жителям Подмосковья не придется получать никаких бумаг с разрешениями на проезд, к примеру, на работу. В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск. "Сейчас компьютерщики и программисты разрабатывают ее, - сообщил Воробьев. - В понедельник она будет готова". Ранее аналогичную систему анонсировал глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Москвичам в ближайшее время присвоят QR-коды через портал mos.ru.