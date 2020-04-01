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01.04.2020 13:36
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Адмирал" подтвердил пропуск следующего сезона КХЛ из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев

Руководство хоккейного клуба "Адмирал" подтвердило, что не выступит в следующем сезоне в чемпионате КХЛ из-за пандемии коронавируса.

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Хоккейный клуб "Адмирал" опубликовал официальное сообщение, в котором подтвердил, что пандемия коронавируса станет причиной отказа от выступления в сезоне 2020-2021 годов. Об этом ранее сообщили власти Приморского края.

"На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и мире Региональным оперативным штабом и Министерством физической культуры и спорта Приморского края было принято решение о том, что профессиональные спортивные команды Приморского края не будут принимать участие в предстоящем сезоне, а те средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что основной спонсор клуба ПАО "ВМТП" из-за коронавируса испытывает проблемы и, вероятно, не сможет оказать клубу необходимое для участия в турнире финансирование. Из-за этого "Адмирал" не сможет уложиться в минимальный размер зарплат хоккеистов, который существует в КХЛ.

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"ХК "Адмирал" отнесся к позиции Регионального оперативного штаба и Министерства физической культуры и спорта Приморского края с пониманием и солидарностью - наивысшей ценностью для нас, как организации, остаются жизнь и здоровье жителей Приморского края. В текущей ситуации есть более жизненно важные социальные направления, которые именно сейчас нуждаются в максимальной поддержке", - также говорится в сообщении.

При этом руководство клуба выразило надежду, что после того, как COVID-19 будет побежден, то на "Фетисов-Арену" снова вернутся матчи Континентальной хоккейной лиги. Пока же "Адмирал" сделает своим приоритетом развитие детского и юношеского спорта. Выпускники местной хоккейной школы смогут в следующем сезоне выступать в МХЛ, где продолжит выступление "Тайфун", который полностью будет составлен из приморских хоккеистов.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Адмирал" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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