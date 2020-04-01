На Камчатке ввели режим полной самоизоляции

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал распоряжение о полной самоизоляции жителей, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Теперь людям запрещено покидать свои дома за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью. Кроме того, можно ходить в ближайшие магазины и аптеки, выгуливать собак, выносить мусор. При этом держаться друг от друга нужно на расстоянии полутора метров.

Также в регионе до 5 апреля приостановлена работа ряда предприятий, в том числе организаций общественного питания, за исключением тех компаний, которые осуществляют доставку заказов. Запрещена продажа пива и пивных напитков в нестационарных торговых объектах.

Пока на Камчатке нет ни одного заболевшего COVID-19. В России зарегистрировано 2337 инфицированных, 17 человек скончались. В мире число заболевших превысило 800 тысяч.