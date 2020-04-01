Распоряжение губернатора Камчатского края от 1 апреля 2020 года № 347-Р

Внести в распоряжение Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р следующие изменения:

1) текстовую часть изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 198 "О защите населения и территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в Камчатском крае в связи с угрозой распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

1. Ввести с 18 марта 2020 года на территории Камчатского края режим повышенной готовности для органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Обязать:

1) граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (далее - COVID-2019):

а) при возвращении в Камчатский край сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на "горячую линию" Министерства здравоохранения Камчатского края по телефону: 8 (4152) 20-12-16 в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 8 (4152) 22-05-18 в выходные дни и нерабочее время, а также Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю по телефону: 8 984 160 54 13;

б) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Камчатский край (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

в) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации;

2) граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, посещавшими территории, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019:

а) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.

3. Временно приостановить:

1) проведение в Камчатском крае досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и оказания соответствующих услуг, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

3) проведение досуговых мероприятий, в том числе работу кружков и секций, в центрах социального обслуживания населения;

4) с 3 апреля 2020 года по 14 апреля 2020 года проведение экскурсий и организованных туров;

5) до 12 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися организаций, предоставляющих общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное образование, а также организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

6) с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года включительно:

а) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

б) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

в) деятельность торгово-развлекательных и торговых центров, за исключением мест розничной торговли продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости;

г) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

д) работу салонов красоты, косметических салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан;

е) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

ж) предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти и учреждений (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан, а также осуществления государственной регистрации смерти. При этом государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде;

7) с 2 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года регулярную перевозку пассажиров по маршрутам пригородного сообщения по регулируемым тарифам до садоводческих некоммерческих товариществ №№ 103, 105, 106, 107, 114, 123;

8) с 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах, расположенных в курортах регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, ранее размещенных в соответствующих коллективных средствах размещения, до окончания срока их проживания без возможности его продления;

9) с 3 апреля 2020 года по 1 мая 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в детских оздоровительных лагерях, а также на базах отдыха, в том числе в целях посещения бассейнов, в гостиницах, хостелах и иных организациях, предоставляющих гостиничные услуги, не указанных в пункте 8 настоящей части, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на граждан, ранее размещенных в соответствующих коллективных средствах размещения, до окончания срока их проживания без возможности его продления.

4. С 28 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года включительно обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему распоряжению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением регионального штаба по коронавирусу в Камчатском крае, образованного распоряжением Правительства Камчатского края от 03.02.2020 № 26-РП (далее - Региональный штаб).

5. Министерству социального развития и труда Камчатского края:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с частью 4 настоящего распоряжения;

2) обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с частью 4 настоящего распоряжения, возможных мер адресной социальной помощи с учетом их запросов;

3) совместно с Министерством здравоохранения Камчатского края обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с частью 4 настоящего распоряжения, с учетом их запросов лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

6. Обязать граждан обеспечить самоизоляцию, в том числе:

1) не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) работы граждан, указанных в пунктах 2-5 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Камчатского края, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с работой граждан, указанных в пунктах 2-5 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

2) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

7. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего COVID-2019 в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019.

8. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края:

1) обеспечить соблюдение рекомендаций по профилактике COVID-2019, размещенных на официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в сети Интернет (http://41.rospotrebnadzor.ru);

2) перевести работников на дистанционный формат исполнения должностных обязанностей при наличии организационно-технических возможностей;

3) перевести работников из числа граждан, посещавших территории Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019, и проживающих совместно с ними граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с частью 2 настоящего распоряжения, а также граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с частью 4 настоящего распоряжения, с их согласия на дистанционный формат исполнения должностных обязанностей или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

4) при переходе к режиму работы, установленному Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об установлении в Российской Федерации нерабочих дней" обеспечить исполнение рекомендаций, размещенных на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (https://rosmintrud.ru).

9. Обеспечить в дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае работу дежурных групп для детей, чьи родители относятся к категориям граждан, указанным в пунктах 2-5 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", с соблюдением в указанных группах санитарно-эпидемиологических требований.

10. Руководителям организаций с круглосуточным пребыванием граждан принять внутренний распорядительный акт о введении карантина.

11. Руководителям религиозных организаций рассмотреть возможность введения ограничений на посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных организаций, и (или) используемых ими на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания.

12. Организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края, проводить регулярную дезинфекцию подъездов многоквартирных домов.

13. Министерству здравоохранения Камчатского края:

1) обеспечить работу "горячей линии" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019, в целях передачи сведений о месте, датах пребывания и возвращения, контактной информации;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, прибывших в Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019, и проживающих совместно с ними граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с частью 2 настоящего распоряжения;

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019, а также пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками медицинских организаций;

4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на COVID-2019;

5) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие COVID-2019, в соответствии с медицинскими показаниями;

6) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, в период действия режима повышенной готовности;

7) временно приостановить:

а) проведение на территории Камчатского края профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения, проводимых в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

б) проведение профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, проводимых в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации России от 10.08.2017 № 514н "Об утверждении порядка проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", от 11.04.2013 № 216н "Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью" на период проведения карантинных мероприятий в образовательных организациях;

в) плановую госпитализацию пациентов в учреждения здравоохранения Камчатского края, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

8) обеспечить проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" преимущественно во второй половине дня с обеспечением разделения потоков пациентов с обязательным соблюдением профилактических мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения инфекционного заболевания, вызванного COVID-19;

9) обеспечить готовность лабораторий государственной и негосударственной (при необходимости) системы здравоохранения к проведению лабораторного обследования на COVID-2019 всех лиц, вернувшихся в течение 14 дней из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, а также всех лиц, вернувшихся в Камчатский край в течение 30 дней и обратившихся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний;

10) совместно с Министерством финансов Камчатского края и Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края представить в Региональный штаб предложения по подготовке мест для организации непрерывного медицинского наблюдения (обсерваторы) с соответствующим материально-техническим обеспечением и медицинским обслуживанием в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.03.2020 № 02/4708-2020-27, учитывая длительность такого наблюдения сроком 14 дней;

11) ежедневно докладывать руководителю Регионального штаба о ситуации с распространением в Камчатском крае COVID-2019, количестве заболевших, выявленных случаях заражения COVID-2019.

14. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю:

1) организовать работу "горячей линии" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019;

2) обеспечить термометрию граждан, прибывающих в аэропорт и морской порт г. Петропавловска-Камчатского с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019.

15. Министерству здравоохранения Камчатского края совместно с

Управлением Министерства внутренних дел по Камчатскому краю,

Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю осуществлять контроль соблюдения гражданами режима самоизоляции и медицинского наблюдения. В случае выявления нарушений, принимать меры в пределах полномочий.

16. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами ограничений, установленных частями 3, 4 и 6 настоящего распоряжения.

17. Руководителям предприятий различных форм собственности обеспечить дезинфекцию транспортных средств (морских и воздушных), прибывающих с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019.

18. Судовладельцам, морские транспортные средства которых посещали страны, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019, а также контактировавших с судами из этих стран в условиях промысла, при заходе в морской порт г. Петропавловска-Камчатского оставлять суда на карантине на 14 дней с даты последнего контакта с иностранными гражданами.

19. Министерству специальных программ и по делам казачества Камчатского края обеспечить:

1) подготовку пункта временного размещения модульного типа для размещения инфицированных граждан;

2) подготовку пункта временного размещения модульного типа для размещения сроком на 14 дней граждан, прибывших на территорию Камчатского края для работы вахтовым методом или работы, связанной с проведением путины;

3) пополнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Камчатского края для проведения мероприятий, связанных с предупреждением распространения на территории Камчатского края COVID-2019.

20. Управлению пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края обеспечить информирование населения Камчатского края через средства массовой информации о работе и контактах "горячей линии".

21. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае ограничить выезд организованных групп детей и взрослых в другие субъекты Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-2019.

22. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.";

2) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Губернатор Камчатского края В.И.Илюхин





Приложение к распоряжению Губернатора Камчатского края от 01.04.2020 №347-Р





"Приложение к распоряжению Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

- Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

- Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

- Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы (примечание 1) - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа (примечание 2):

- Злокачественные новообразования любой локализации (примечание 1), в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

- Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы (примечание 1), классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

Примечания:

1. При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2. Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).".







