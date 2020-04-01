СМИ: "Амур" может сняться с чемпионата КХЛ вслед за "Адмиралом"

Хабаровский "Амур" вслед за "Адмиралом" может сняться с розыгрыша чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Из-за пандемии коронавируса "Амур" может лишиться источников финансирования. Как сообщает Metaratings.ru, ни один из действующих основных спонсоров клуба, включая правительство Хабаровского края, не готов вкладывать средства, необходимые для участия в турнире.

Сообщается, что у клуба ранее уже возникали проблемы с выплатой заработной платы игрокам и персоналу, однако после вмешательства губернатора Хабаровского края Сергея Фурала их удалось решить.

Надежда на сохранение клуба остается, но, по данным издания, для этого необходимо, чтобы спонсорскую поддержку "Амуру" оказала одна из крупных государственных корпораций, однако в условиях пандемии коронавируса шансов на это не слишком много.

Ранее в среду руководство Приморского края объявило о прекращении финансирования профессиональных спортивных клубов из краевого бюджета. Из-за этого "Адмирал" пропустит следующий сезон КХЛ, а футбольный клуб "Луч" будет вынужден покинуть ФНЛ и лишится профессионального статуса.