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01.04.2020 06:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии подтверждено еще шесть случаев заболевания COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

В Бурятии выявлено еще шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число инфицированных достигло 25-ти.

В Октябрьском районе ЕАО ввели карантин из-за коронавируса

"Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования", - сообщает оперативный штаб республики.

Вчера на территории региона был введен режим полной самоизоляции. Людям запрещено покидать свои дома без особой необходимости. Передвигаться по улицам разрешено тем, кто ходит на работу, а также если есть угроза жизни и здоровью. Кроме того, можно выйти в ближайший магазин, вынести мусор или выгулять собаку.

На данный момент в России зарегистрировано 2337 инфицированных, 17 человек скончались. В мире число заболевших перевалило за 800 тысяч.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия COVID-19. Мы справимся! Распространение коронавируса COVID-19

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