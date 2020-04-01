В Бурятии подтверждено еще шесть случаев заболевания COVID-19

В Бурятии выявлено еще шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число инфицированных достигло 25-ти.

"Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования", - сообщает оперативный штаб республики.

Вчера на территории региона был введен режим полной самоизоляции. Людям запрещено покидать свои дома без особой необходимости. Передвигаться по улицам разрешено тем, кто ходит на работу, а также если есть угроза жизни и здоровью. Кроме того, можно выйти в ближайший магазин, вынести мусор или выгулять собаку.

На данный момент в России зарегистрировано 2337 инфицированных, 17 человек скончались. В мире число заболевших перевалило за 800 тысяч.