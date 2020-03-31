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31.03.2020 14:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии ввели режим полной самоизоляции

Текст: Юлия Гарднер

В Бурятии ввели режим полной самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он действует с сегодняшнего дня до 5 апреля включительно и распространяется на всех, без ограничения по возрасту.

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"Не надо общаться с соседями и друзьями. Выходить можно только в ближайший продуктовый магазин с соблюдением мер предосторожности. Соответствующий указ мною подписан, и он размещен на сайте правительства", - обратился к жителям глава республики Алексей Цыденов.

Он напомнил, что сейчас на территории региона официально подтверждено 19 случаев заболевания COVID-19, трое из заразившихся - дети до 17 лет. Еще у пятерых - подозрение на инфекцию, их анализы направлены в новосибирскую лабораторию "Вектор".

Всего в России, по последним данным, выявили 2337 заболевших, 17 из них скончались. Количество зараженных по всему миру составляет, по информации ВОЗ, почти 700 тысяч человек, свыше 34 тысяч умерли.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Распространение коронавируса COVID-19

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