В Бурятии ввели режим полной самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он действует с сегодняшнего дня до 5 апреля включительно и распространяется на всех, без ограничения по возрасту.

"Не надо общаться с соседями и друзьями. Выходить можно только в ближайший продуктовый магазин с соблюдением мер предосторожности. Соответствующий указ мною подписан, и он размещен на сайте правительства", - обратился к жителям глава республики Алексей Цыденов.

Он напомнил, что сейчас на территории региона официально подтверждено 19 случаев заболевания COVID-19, трое из заразившихся - дети до 17 лет. Еще у пятерых - подозрение на инфекцию, их анализы направлены в новосибирскую лабораторию "Вектор".

Всего в России, по последним данным, выявили 2337 заболевших, 17 из них скончались. Количество зараженных по всему миру составляет, по информации ВОЗ, почти 700 тысяч человек, свыше 34 тысяч умерли.