Указ главы Республики Бурятия от 31 марта 2020 года № 53 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)"

В связи с необходимостью усиления мер по недопущению возникновения и распространения инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019), на территории Республики Бурятия постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51):

1.1. Пункт 1 "Гражданам Российской Федерации, находящимся на территории Республики Бурятия (далее - граждане):" дополнить пунктами 1.5 - 1.6 следующего содержания:

"1.5. По 5 апреля 2020 г. соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым и маршрутным такси.

Органам государственной власти Республики Бурятия, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить по 5 апреля 2020 г. соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

1.6. По 5 апреля 2020 г. не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Бурятия, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность волонтеров, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.".

1.2. Пункт 25 "Установить, что:" дополнить пунктами 25.3 - 25.4 следующего содержания:

"25.3. Меры социальной поддержки, установленные гражданам в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 "О предоставлении членам семей, погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг", сохраняются им в период с 31 марта по 30 сентября 2020 года включительно без предоставления документов, на основании которых определяется право на их получение.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А. Цыденов







