В Хабаровском крае выявился новый зараженный коронавирусом

Еще один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердился в Хабаровском крае. Проба оказалась положительной у одного из людей, контактировавших с пациентом, который уже проходит лечение.

- Итого девять зараженных. Два новых случая за сутки. У всех заболевших состояние удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что пациенты с COVID-19 лечатся в краевом инфекционном госпитале. Там же находятся люди с подозрением на коронавирус. Контактные лица помещены в изолятор.