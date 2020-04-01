В Приморье пришла стартовая платформа космодрома "Морской старт"

Стартовая платформа плавучего космодрома "Морской старт" пришвартована к причалу Славянского судоремонтного завода в Приморском крае, сообщает ТАСС.
По словам директора завода Андрея Якимчука, швартовка прошла успешно. Экипаж находится на платформе.
Ранее в Славянку пришло сборочно-командное судно плавучего космодрома Sea Launch Commander.
На заводе судно и платформу ждет реконструкция.
Владеет ракетно-космическим комплексом группа компаний S7. Его деятельность была приостановлена в 2014 году, ранее с комплекса было произведено 36 запусков, в том числе 32 успешных.