Жителей Сахалинской области обязали изолироваться из-за коронавируса

Всеобщий режим самоизоляции, вслед за другими регионами России, ввели в Сахалинской области. Действовать, согласно указу, который подписал губернатор Валерий Лимаренко, он будет с 1 по 5 апреля.

Теперь все жители островов должны оставаться дома и выходить оттуда только в случае крайней необходимости: за продуктами, лекарствами, медицинской помощью. Можно также пройтись на расстояние не более ста метров от дома, чтобы вынести мусор или выгулять собаку. При этом подходить к другим людям ближе, чем на 1,5 метра запрещается.

"Режим самоизоляции не распространяется только на работников жизненно важных предприятий и организаций, которые продолжают работать", - отмечается на сайте областного правительства.

Люди старше 65 лет или имеющие серьезные заболевания находятся в группе особо риска. Чтобы избежать необходимости выходить из дома, они могут воспользоваться помощью волонтеров и социальных работников.