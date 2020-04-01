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01.04.2020 06:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жителей Сахалинской области обязали изолироваться из-за коронавируса

Текст: Дина Непомнящая

Всеобщий режим самоизоляции, вслед за другими регионами России, ввели в Сахалинской области. Действовать, согласно указу, который подписал губернатор Валерий Лимаренко, он будет с 1 по 5 апреля.

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Теперь все жители островов должны оставаться дома и выходить оттуда только в случае крайней необходимости: за продуктами, лекарствами, медицинской помощью. Можно также пройтись на расстояние не более ста метров от дома, чтобы вынести мусор или выгулять собаку. При этом подходить к другим людям ближе, чем на 1,5 метра запрещается.

"Режим самоизоляции не распространяется только на работников жизненно важных предприятий и организаций, которые продолжают работать", - отмечается на сайте областного правительства.

Люди старше 65 лет или имеющие серьезные заболевания находятся в группе особо риска. Чтобы избежать необходимости выходить из дома, они могут воспользоваться помощью волонтеров и социальных работников.

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