Постановляю:

1. Внести изменения в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, изложив текст указа в следующей редакции:

"В связи с угрозой распространения на территории Сахалинской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Сахалинской области от 13.06.2007 № 50-30 "О защите населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в Сахалинской области постановляю:

1. Ввести с 18 марта 2020 года на территории Сахалинской области режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Запретить до особого распоряжения проведение на территории Сахалинской области ранее запланированных спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Временно приостановить на территории Сахалинской области:

3.1. С 28 марта по 01 июня 2020 года - проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказанием соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан.

3.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детких развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести в запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

3.3. На период с 28 марта по 05 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов на дом, на предприятия (организации) и в номера гостиниц.

Данное ограничение не распространяется на объекты общественного питания на предприятиях (столовые, буфеты, кафе), осуществляющие организацию питания исключительно их работников.

3.4. На период с 30 марта по 03 апреля 2020 года работу организаций розничной торговли в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", а также методическими рекомендациями Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 26.03.2020 работодателям в отношении применения (распространения) на работников режима нерабочих дней с 30 марта по 03 апреля 2020 года.

3.5. Работу кружков и секций программы "Сахалинское долголетие", проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети Сахалинской области и учреждений культурно-досугового типа.

3.6. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Сахалинской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан.

4. Обязать граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

4.1. обеспечить при наличии возможности изоляцию по месту жительства, в случае отсутствия такой возможности - в условиях обсерватора на срок 14 дней со дня прибытия на территорию Сахалинской области;

4.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

4.3. соблюдать постановление руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о нахождении в режиме изоляции на дому.

5. Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 4 настоящего указа, а также гражданами, в отношении которых приняты предписания должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в предписаниях.

6. С 01 апреля по 05 апреля 2020 года:

6.1. Обязать граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему указу, соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания).

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Оперативного штаба Сахалинской области по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 на основании предложений работодателей.

6.2. Министерству здравоохранения Сахалинской области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 6.1 настоящего указа.

6.3. Министерству социальной защиты Сахалинской области обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 6.1 настоящего указа, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию 8-800-201-00-99.

7. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области:

7.1. создать условия для соблюдения работниками рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в сети Интернет (http://rospotrebnadzor.ru/);

7.2. обеспечить соблюдение дезинфекционного режима при проведении клининговых мероприятий по обработке помещений, обеззараживания воздуха;

7.3. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

7.4. при поступлении запроса управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

7.5. не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 6 настоящего указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

7.6. рассмотреть возможность перевода работников на дистанционную работу.

8. Рекомендовать:

8.1. Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

8.2. Органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

8.3. Гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Сахалинской области, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Рекомендации, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

8.4. Гражданам воздержаться от поездок за пределы территории Сахалинской области, ограничить перемещение несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются, за пределы территорий населенных пунктов, являющихся местом их проживания.

8.5. Гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

9. Министерству здравоохранения Сахалинской области:

9.1. организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Сахалинской области (далее - медицинские организации), в том числе обеспечение их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

9.2. принять меры по:

- обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала от больных внебольничными пневмониями и ОРВИ для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nСоV);

- активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

- формированию в медицинских организациях необходимого запаса медицинских масок (не менее чем на три месяца), в том числе обеспечению больных с респираторными симптомами необходимым количеством медицинских масок;

9.3. осуществлять мониторинг распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сахалинской области;

9.4. обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 4, 5 и 6 настоящего указа;

9.5. обеспечить работу "горячей линии" по телефону: 1-300 (добавочный 8) для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания/возвращения, контактной информации;

9.6. совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области осуществлять контроль соблюдения предписаний по самоизоляции жителей Сахалинской области на дому на установленный срок (14 дней);

9.7. организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), и пациентам старше 60 лет.

10. Органам власти, осуществляющим функции и полномочия учредителей:

10.1. образовательных организаций, обеспечить принятие в установленном порядке решений:

- с 23 марта 2020 года до особого распоряжения свободного посещения дошкольных образовательных учреждений по решению родителей или иных законных представителей ребенка;

- с 26 марта 2020 года до особого распоряжения по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- с 28 марта по 03 апреля 2020 года о работе дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях Сахалинской области. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

10.2. физкультурно-спортивных учреждений, обеспечить принятие в установленном порядке решений по приостановлению тренировочного процесса на всех этапах спортивной подготовки до особого распоряжения, предусмотрев работу на дому по индивидуальным планам.

11. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области, начальникам подчиненных ему территориальных подразделений МВД России по Сахалинской области на районном уровне в пределах предоставленных полномочий:

11.1. обеспечить установление личности и места нахождения лица, прибывшего в Российскую Федерацию в период менее 14 календарных дней из эпидемически неблагополучной территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

11.2. совместно с работниками министерства здравоохранения Сахалинской области и сформированными медицинскими бригадами медицинских организаций осуществлять контроль за соблюдением лицами, в отношении которых главным государственным санитарным врачом (его заместителем) по Сахалинской области вынесено постановление о нахождении в режиме изоляции под медицинским наблюдением, установленного режима и ограничений на передвижение. В случае выявления нарушения режима изоляции, установленного главным государственным санитарным врачом (его заместителем) по Сахалинской области, обеспечить препровождение лица, нарушившего режим, в обсерватор "Юный железнодорожник" Анивского городского округа;

11.3. организовать направление (при необходимости) сотрудников территориальных подразделений к работе медицинских бригад медицинских организаций;

11.4. проводить мероприятия, направленные на установление мест компактного проживания и осуществления трудовой деятельности граждан Китайской Народной Республики, Республика Корея, и при необходимости передавать сведения в министерство здравоохранения Сахалинской области и управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области.

12. Рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области:

12.1. при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий;

12.2. при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий;

12.3. в кратчайшие сроки информировать министерство здравоохранения Сахалинской области при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

13. Рекомендовать руководителям транспортных предприятий различных форм собственности обеспечить дезинфекцию пассажирских транспортных средств.

14. Рекомендовать судовладельцам, морские транспортные средства которых посещали страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также контактировавших с судами из этих стран в условиях промысла, при заходе в порты Сахалинской области оставлять суда на карантине на 14 дней с даты последнего контакта с иностранными гражданами.

15. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области ограничить выезд организованных групп детей и взрослых в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

16. Департаменту информационной политики Правительства Сахалинской области обеспечить информирование населения Сахалинской области через средства массовой информации о работе и контактах "горячей линии".

17. Рекомендовать управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Сахалинской области обеспечить общественный порядок и безопасность работы медицинских организаций.

18. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сахалинской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и средства Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

19. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

20. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика.".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко





Приложение к указу Губернатора Сахалинской области от 31 марта 2020 года № 19

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







