Новости

Власти Испании купили 200 мобильных для заключенных 13:47
В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек 13:43
В Башкирии ограничили время продажи алкоголя 13:38
Песков прокомментировал возможное обращение Беларуси за помощью по коронавирусу 13:37
"Адмирал" подтвердил пропуск следующего сезона КХЛ из-за коронавируса 13:36
Министры энергетики России и США обсудили ситуацию на нефтяном рынке 13:31
В Кремле не принимали решения о переносе Парада Победы 13:25
Белорусские артисты проведут онлайн-марафон в поддержку врачей 13:13
Известный боец ММА Шторм запустил тренировки для детей в Instagram 13:13
Пациенты центров для людей с COVID-19 продолжат лечение в стационарах 13:10
"Эпидемия" Павла Костомарова отобрана в престижную программу в Каннах 13:10
В Ираке раскопали 5000-летнее святилище шумерского бога войны 13:08
Госдума упростила порядок госзакупок для Крыма и Севастополя 13:07
Что категорически нельзя делать на машинах с "автоматом" 13:04
Более 60 украинцев сбежали из-под карантина в киевском отеле "Козацкий" 12:59
Порядок лечения на дому пациентов с коронавирусом продлен до 6 апреля 12:59
В липецкие автобусы перестанут пускать пассажиров без масок 12:59
Костромского депутата уличили в нарушении карантина 12:56
ФНС сообщила о переносе срока сдачи отчетности 12:54
Рекордный по числу заболевших немецкий район станет живой лабораторией 12:49
ВС Испании не даст властям Каталонии выпустить политиков из тюрем 12:46
Актер Константин Доронин найден мертвым в своей квартире 12:43
В России отзывают один редкий седан Mazda, проданный 10 лет назад 12:40
Авторынок в Европе упал до минимума 2015 года. Golf больше не бестселлер 12:37
ЕАО получит 500 тысяч масок из Китая 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 13:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Известный боец ММА Шторм запустил тренировки для детей в Instagram

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Россия. Владивосток. Российский боец без правил Александр Шлеменко во время церемонии Face to Face участников главного боя турнира по смешанным единоборствам Roscongress Vladivostok Combat Night на V Восточном экономическом форуме на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Россия. Владивосток. Российский боец без правил Александр Шлеменко во время церемонии Face to Face участников главного боя турнира по смешанным единоборствам Roscongress Vladivostok Combat Night на V Восточном экономическом форуме на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Известный российский боец ММА Шторм - омич Александр Шлеменко запустил в своем Instagram ежедневные тренировки. Для того, чтобы находящиеся в самоизоляции ребятишки не теряли форму и укрепляли иммунитет.

Овечкин и Кузнецов провели тренировку на улице

- Идея проводить виртуальные тренировки возникла у меня уже давно. Ведь не все дети сегодня имеют возможность посещать спортивные залы. Во многих селах их просто нет, - рассказал "РГ" Александр Шлеменко. - А теперь самое подходящее время для того, чтобы ее реализовать. Школьники и юные спортсмены уже вторую неделю находятся дома. Спортивные учреждения закрыты по всей стране, наши авторские школы тоже закрыты. Как многодетный отец, я прекрасно понимаю, что ребятишкам трудно усидеть на одном месте, необходимо тратить накопившуюся энергию.

Ежедневно в своем Instagram Александр Шлеменко выкладывает уроки борьбы в домашних условиях под хештегом #Народныйтренершторм.

- Серьезно тренироваться дома очень сложно, - говорит Шлеменко. - Нет партнера, специальных матов. Поэтому я стараюсь делать тренировки максимально доступными. Просто повторяйте за мной и будьте в форме.

Виртуальные уроки борьбы пользуются популярностью. Юные спортсмены из разных уголков страны записывают тренировки на видео и присылают своему кумиру.

Общество СМИ и соцсети Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах
Курс доллара превысил 79 рублей
ВОЗ: Россия может избежать "европейского" сценария с коронавирусом
СК предъявил обвинение собственнику "Зимней вишни"
В России проводят 36 тысяч тестов на коронавирус в сутки
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно