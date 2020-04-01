Известный боец ММА Шторм запустил тренировки для детей в Instagram

Россия. Владивосток. Российский боец без правил Александр Шлеменко во время церемонии Face to Face участников главного боя турнира по смешанным единоборствам Roscongress Vladivostok Combat Night на V Восточном экономическом форуме на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Известный российский боец ММА Шторм - омич Александр Шлеменко запустил в своем Instagram ежедневные тренировки. Для того, чтобы находящиеся в самоизоляции ребятишки не теряли форму и укрепляли иммунитет.

- Идея проводить виртуальные тренировки возникла у меня уже давно. Ведь не все дети сегодня имеют возможность посещать спортивные залы. Во многих селах их просто нет, - рассказал "РГ" Александр Шлеменко. - А теперь самое подходящее время для того, чтобы ее реализовать. Школьники и юные спортсмены уже вторую неделю находятся дома. Спортивные учреждения закрыты по всей стране, наши авторские школы тоже закрыты. Как многодетный отец, я прекрасно понимаю, что ребятишкам трудно усидеть на одном месте, необходимо тратить накопившуюся энергию.

Ежедневно в своем Instagram Александр Шлеменко выкладывает уроки борьбы в домашних условиях под хештегом #Народныйтренершторм.

- Серьезно тренироваться дома очень сложно, - говорит Шлеменко. - Нет партнера, специальных матов. Поэтому я стараюсь делать тренировки максимально доступными. Просто повторяйте за мной и будьте в форме.

Виртуальные уроки борьбы пользуются популярностью. Юные спортсмены из разных уголков страны записывают тренировки на видео и присылают своему кумиру.