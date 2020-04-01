В Дагестане из-за коронавируса введен режим самоизоляции

Из-за опасности распространения коронавируса в Дагестане начал действовать режим самоизоляции. Соответствующий указ подписал глава республики Владимир Васильев.

В частности, жителям региона рекомендуется не посещать религиозные объекты и места массового скопления людей, а также выезжать за пределы республики.

Кроме того сообщается о запрете на проведение массовых мероприятий и религиозный обрядов. Запрещается ходить в парки и лесопарки.

Покидать дома разрешено только с целью получения экстренной или неотложной медицинской помощи или для того, чтобы добраться до работы в случае необходимости находиться на рабочем месте. Также жители республики могут выходить в ближайшие магазины и аптеки, выносить мусор и выгуливать собак на расстоянии не более 100 метров от своего дома.

Ограничительные меры не действуют при наличии специального пропуска.

Напомним, что в Дагестане наличие коронавируса подтверждено у 13 человек, а у 28 пациентов первичные анализы дали положительный результат.