Указ главы Республики Дагестан от 31 марта 2020 года № 23 О внесении изменений в Указ Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 "О введении режима повышенной готовности"

Внести в Указ Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 18 марта, № 0500202003180001, интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 27 марта, № 05004005432) изменения, изложив его в новой редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях недопущения распространения на территории Республики Дагестан новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) постановляю:

1. Ввести на территории Республики Дагестан с 19 марта 2020 года режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Запретить с 28 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории Республики Дагестан спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

2. С 30 марта 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки временно приостановить:

а) проведение в Республике Дагестан досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления граждан;

б) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещении в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

в) работу банкетных залов, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

При предоставлении услуг по изготовлению и удаленной доставке продукции общественного питания руководителям предприятий общественного питания обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски, перчатки и кожные антисептики;

г) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли продуктами питания и товарами первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, объектов связи, включая салоны сотовой и фиксированной связи;

д) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

е) работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети республики и учреждений культурно-досугового типа;

ж) деятельность образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования всех форм собственности и организаций по присмотру за детьми;

з) предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан;

и) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

3. Лицам, проживающим в Республике Дагестан, посещавшим территории других государств, а также территории субъектов Российской, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции

а) сообщать в течение суток о своем возвращении в Российскую Федерацию, о возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания на указанных территориях, а также контактную информацию на горячую линию по номеру телефона +7 (8722) 67-15-99;

б) при появлении первых симптомов респираторных заболеваний и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций организма) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

в) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

4. Лицам, прибывшим на территорию Республики Дагестан из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также с территорий субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Республику Дагестан (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

5. Лицам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 3 настоящего Указа, а также с лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 4 настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

6. Рекомендовать лицам, проживающим (находящимся) на территории Республики Дагестан:

а) использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в электронной форме, при этом исключив посещение соответствующих учреждений;

б) воздержаться от посещения религиозных объектов, мест массового скопления людей, связанных с проведением религиозных обрядов и мероприятий;

в) воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), ограничить поездки за пределы Республики Дагестан, в том числе в целях туризма и отдыха.

7. Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:

а) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, за исключением случаев перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом, легковым такси;

б) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанционирования, в том числе на прилегающих территориях;

в) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Дагестан, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом (в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выдаваемых в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан.

8. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, соблюдать режим самоизоляции с 30 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения.

9. С 28 марта 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологическои обстановки приостановить:

а) деятельность объектов массового отдыха, расположенных на территории Республики Дагестан;

б) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В отношении лиц, проживающих в указанных организациях на условиях, связанных с наймом служебного жилого помещения, обеспечить проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и беспрепятственное осуществление их служебной деятельности в соответствии с законодательством.

10. Рекомендовать религиозным организациям всех конфессий запретить проведение религиозных обрядов и мероприятий г массовым участием граждан до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

11. Запретить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки вход в парки, лесопарки и нахождение в них. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты.

12. Поручить руководителям органов исполнительной власти Республики Дагестан и рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан и главам муниципальных образований Республики Дагестан:

а) обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в электронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения Республики Дагестан о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

б) принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекции, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха;

в) прием и отправку корреспонденции осуществлять только посредством межведомственной системы электронного документооборота, электронной и почтовой связи.

13. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Дагестан:

а) обеспечить ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), рабочих мест и мест общего пользования;

б) обеспечить ежедневное измерение температуры тела работникам с симптомами респираторных заболеваний на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

в) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

г) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

д) не допускать на рабочее место и (или) территории организации работников из числа граждан, указанных в пункте 3 настоящего Указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей;

е) воздержаться от направления работников в служебные командировки, от проведения мероприятий о участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях.

14. Министерству здравоохранения Республики Дагестан:

а) совместно с Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан обеспечить ежедневное информирование населения Республики Дагестан о территориях, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также о симптомах респираторных заболеваний (или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций организма), при наличии которых гражданам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения);

б) обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и аптечной сети;

в) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Указа;

г) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому больным с повышенной температурой тела с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы дополнительным медицинским персоналом, а также обеспечить через приемно-смотровые боксы и филыр-боксы отдельный прием пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекции, внебольничной пневмонии;

Д) принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);

е) обеспечить:

готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, забору биологического материала от больных для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней за всеми лицами, прибывшими из других государств и территорий, где зарегистрированы случаи возникновения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по месту их пребывания, при появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), обеспечить их незамедлительную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных.

15. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, деятельность, связанную с перевозкой граждан железнодорожным, автомобильным, городским электрическим, а также внеуличным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей устройства для обеззараживания воздуха.

16. Министерству информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан организовать информирование населения Республики Дагестан о принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Дагестан.

17. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан обеспечить контроль за установлением цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных организациях на территории Республики Дагестан, а также на продукты питания и товары первой необходимости.

18. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Дагестан и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан:

а) обеспечить охрану объектов специального назначения (инфекционные стационары) в период действия режима повышенной готовности;

б) оказывать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан, Министерству здравоохранения Республики Дагестан, иным органам в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, соблюдения гражданами требований самоизоляции;

в) принимать меры, направленные на обеспечение сохранности объектов, работа которых приостановлена в соответствии с настоящим Указом.

19. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан, Министерству образования и науки Республики Дагестан, Министерству здравоохранения Республики Дагестан обеспечить с 19 марта 2020 года перевод учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан, домов ребенка, детских домов на закрытый режим работы со строгим противоэпидемическим режимом.

20. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан:

обеспечить доставку продуктов питания и предметов первой необходимости одиноким гражданам старше 80 лет, одиноким инвалидам I группы;

организовать во взаимодействии с Министерством по делам молодежи Республики Дагестан работу волонтеров по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся на изоляции.

21. Порядок осуществления контроля за соблюдением запретов и ограничений, установленных настоящим Указом, а также порядок обеспечения соблюдения таких запретов и ограничений, в том числе меры по пресечению их нарушения устанавливаются Правительством Республики Дагестан.

22. Правительству Республики Дагестан осуществлять мониторинг ситуации, связанной с распространением на территории Республики Дагестан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и принять необходимые меры по реализации настоящего Указа.

23. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Председателя Правительства Республики Дагестан А.А. Здунова.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Дагестан В.Васильев







