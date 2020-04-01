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01.04.2020 20:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В местах базирования Северного флота ужесточают меры против СОVID-19

Текст: Александр Емельяненков
На Кольском побережье, в местах базирования Северного флота и в ближайших к ним населенных пунктах, вчера и сегодня приняты жесткие ограничительные меры, чтобы не допустить СОVID-19 в закрытые военные гарнизоны, и в особенности - на базы атомных подводных лодок и надводные корабли.

Тревожные сообщения из США о пораженных коронавирусной инфекцией на их авианосце "Теодор Рузвельт" делают такие шаги оправданными и безусловно необходимыми. Масла в огонь, что называется, добавила и драматичная ситуация с голландской подлодкой Dolfijn, где у 15 из 58 членов экипажа проявились симптомы коронавируса, и субмарина вынуждена прервать боевую службу, чтобы в срочном порядке возвратиться от берегов Шотландии в место своего базирования.

Тревожные звонки, как мы уже сообщили, появились и у нас: первый больной с подозрением на коронавирус выявлен в Полярном - крупнейшей базе Северного флота. Вчера диагноз госпитализированного еще считался предварительным, а сегодня он уже подтвержден. Об этом официально сообщили в Мурманске, в региональном оперативном штабе по противодействию СОVID-19.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Как выясняется, пациент из Полярного оказался одним из девяти северян, которые заразились от мужчины, побывавшего на Кубе и нарушившего режим самоизоляции. Поэтому Семен Кауров, глава ЗАТО Александровск, к территории которого относятся расположенные по соседству города-поселки Гаджиево, Полярный, Снежногорск и еще несколько более мелких населенных пунктов, обратился к жителям с повторным предупреждением. Ситуация в регионе, по его словам, усугубляется - появляются новые случаи заражения COVID-19.

"Мы не можем рисковать вашим здоровьем, поэтому вынуждены ввести дополнительные меры по снижению риска распространения вируса", - извещает глава. Уже с вечера 31 марта введены ограничения на въезд "всех, кто не имеет регистрации или временной прописки на территории ЗАТО Александровск". Исключения - только для тех, кто исполняет трудовые или служебные обязательства, а сама эта деятельность не приостановлена.

Но и при этом все въезжающие в ЗАТО Александровск, в том числе представители экстренных и специальных служб, будут проходить обязательную бесконтактную термометрию на КПП "Кулонга" и "Сайда". Тем, кого пропустят за КПП, предписано "исключить контакты, не связанные с трудовой деятельностью".

По решению властей уже приостановлен прием документов от населения для оформления и выдачи разрешений на въезд и пребывание в ЗАТО Александровск. Мера временная, но крайне необходимая. И только в исключительных случаях (смерть или тяжелая болезнь близкого) возможно будет оформить разрешительный пропуск.

Фото: Телеканал Звезда / youtube.com
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А тем, кто живет в Гаджиево и Полярном и носит погоны - офицерам, мичманам и матросам, не менее жесткие предписания даны вышестоящим командованием. Никаких отпусков и увольнительных за пределы части. До лучших времени придется забыть о походах в гости и поездках на природу с семьей или друзьями.

В нынешней ситуации будет не лишним повторить: все меры надо задействовать, чтобы СОVID-2019 не проник на борт действующей атомной субмарины, где экипаж несет службу в замкнутом пространстве, а в подводном положении - при замкнутых системах вентиляции и регенерации воздуха.

Тут многое поставлено на карту. И здоровье людей, в данном случае - моряков-подводников. И боеготовность самого корабля, а значит - обороноспособность государства. А еще, конечно, материальные и финансовые последствия, если заражение, паче чаяния, случится. Тогда, как и в случае с круизным лайнером Diamond Princess, мало никому не покажется.

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