В Петербурге возбудили два новых дела за нарушение режима изоляции

В Петербурге следователи Северо-Западного СК на транспорте СК выясняют обстоятельства, при которых два человека, контактировавшие с зараженными коронавирусной инфекцией, нарушили режим самоизоляции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело за нарушение эпидемиологических правил возбуждено в отношении 32-летней женщины и 36-летнего мужчины.

ТАСС со ссылкой на городскую полицию уточняет, что мужчина прилетел на самолете из Перми, а женщина ехала на поезде до Петрозаводска.

Сейчас мужчина находится в обсерваторе в пансионате "Заря" в поселке Репино Курортного района. Женщина помещена под карантин в Петрозаводске.

Один из главных вопросов, который волнует, как следователей, так и санитарных врачей, с кем эти мужчины и женщины успели пообщаться за последние дни.

Это уже третье уголовное дело, возбужденное в Петербурге за нарушение режима самоизоляции. Первым фигурантом стал мужчина, который сбежал из петербургского обсерватора домой, чтобы отпраздновать день рождения. В квартире его и задержали, сотрудники правоохранительных органов и санитарные врачи пришли к нему раньше, чем гости.