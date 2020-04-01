"Зенит" ведет переговоры с игроками и тренерами о сокращении зарплаты

Руководство футбольного клуба "Зенит" ведет переговоры с футболистами и представителями тренерского штаба об уменьшении заработной платы на время приостановки сезона.

Как сообщил ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев, такие переговоры ведутся. Ранее в среду игроки первой команды "Спартака" согласились на снижение заработной платы на 40%.

Подобная практика распространяется и в топ-клубах Европы. "Барселона", "Ювентус" и некоторые другие клубы также договорились о временном снижении зарплат.