Крымчан обязали оставаться дома с 3 по 6 апреля

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом ввел на полуострове более жесткие меры самоизоляции для борьбы с коронавирусом в период с 3 по 6 апреля. Документ, вносящий поправки в указ главы региона от 17 марта о введении на полуострове режима повышенной готовности, опубликован на сайте правительства Крыма.

С 3 по 6 апреля 2020 года граждане не должны покидать места своего проживания, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью. Также разрешается пройти к ближайшему магазину или торговой точке для приобретения продуктов и лекарств. Допустим вынос мусора на контейнерную площадку и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

"Разрешается передвижение по территории Республики Крым, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с законодательством, при наличии документа (справки) работодателя", - уточняется в документе.

Также в указе говорится о необходимости соблюдать социальную дистанцию на улице и в общественном транспорте не менее полутора метров друг от друга.

Гражданам старше 65 лет, особо рискующим заразиться вирусом, предписывается до 14 апреля 2020 года не покидать места проживания.

Также со 2 апреля по 14 апреля 2020 года полностью приостановлены пассажирские перевозки автобусами и троллейбусами по междугородним маршрутам. А городской транспорт будет работать только с 6 до 10 и с 17 до 21 часа. Не будут ходить рельсобусы Керчь - Анапа - Керчь.

Напомним, сегодня утром глава Крыма Сергей Аксенов заявил о введении с 0 часов 2 апреля карантина на полуострове. У въезда на Крымский мост со стороны Краснодарского края будет установлен блокпост, который будет проверять весь въезжающий в Крым транспорт, а у его водителей и пассажиров замерять температуру.