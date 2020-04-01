В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона. Об этом на заседании оперативного штаба для противодействия распространению коронавирусу заявил глава РК Сергей Аксенов.

- Такое решение принято, чтобы купировать ситуацию. Мы сейчас выверяем правовую ситуацию, - сказал Аксенов.

Уже известно, что на Крымском мосту установят блокпост, который будет контролировать весь без исключения въезжающий транспорт и его пассажиров.

- Будет проводиться стопроцентный досмотр без исключения всего автомобильного транспорта, - сказал Аксенов. - Мы "зеркалим" решения регионов, которые приняли самые жесткие меры с точки зрения досмотров поездов, авиатранспорта и стопроцентного досмотра всех прибывающих в регион.

Порядок ведения карантина будет опубликован сегодня до 17 часов. При этом глава Крыма уточнил, что режим нерабочей недели и самоизоляции, скорее всего, решением федеральных властей будет продлен и на следующую неделю.

Сейчас в Республике Крым коронавирус подтвержден у 16 человек, в Севастополе - у пяти.

Накануне режим карантина ввел соседний с РК Краснодарский край, а Ростовская область и Севастополь - режим самоизоляции.