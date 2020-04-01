Указ главы Республики Крым от 1 апреля 2020 года № 89-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

1. Указ изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Республики Крым режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года и до особого распоряжения.

2. Обязать граждан, проживающих и (или) прибывающих на территорию Республики Крым, посещавших страны (территории), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), до особого распоряжения:

2.1. Передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактную информацию на "горячую линию" Министерства здравоохранения Республики Крым по номерам телефонов: 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12 и Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по номеру телефона: +7-978-919-11-23;

2.2. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

2.3. Соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).

3. Гражданам, прибывшим на территорию Республики Крым из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, а также других государств с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать место работы, учебы, минимизировать посещение общественных мест).

4. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 3 настоящего Указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главных государственных санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 3 настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановлениях главных государственных санитарных врачей.

5. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, обеспечить:

5.1. Измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

5.2. При поступлении запроса Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего и/или лица с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший, в течение суток с момента поступления информации, а также оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

5.3. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

6. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, а также ограничить поездки, в том числе в целях туризма.

7. Запретить на территории Республики Крым на период действия режима функционирования "Повышенная готовность":

7.1. Проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных, а также публичных, организаторами проведения которых являются органы государственной власти Республики Крым и органы местного самоуправления в Республике Крым;

7.2. Пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах;

7.3. Выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций;

7.4. Временное трудоустройство подростков, достигших возраста 14 лет.

8. Министерству внутренних дел по Республике Крым совместно с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями организовать проведение рейдовых мероприятий в целях осуществления контроля за выполнением пункта 7 настоящего Указа.

9. Приостановить на период действия режима функционирования "Повышенная готовность":

9.1. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, бассейнов, аквапарков, СПА-центров, фитнес-центров, тренажерных залов, спортивных комплексов, спортивных залов и спортивных сооружений, иных развлекательных и досуговых заведений; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах всех форм собственности.

9.2. Проведение досуговых, зрелищных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, бассейнов, аквапарков, СПА-центров, фитнес-центров, тренажерных залов, спортивных комплексов, спортивных залов и спортивных сооружений, иных развлекательных и досуговых заведений.

10. Приостановить с 28 марта 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:

10.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на организации, которые осуществляют данную деятельность на территории аэропортов;

10.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, в том числе ветеринарных, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему Указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

10.2.1. Работу объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию алкогольных напитков и пива на розлив;

10.3. Работу салонов красоты, косметических, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

10.4. Посещение гражданами территорий общегородского значения -парков, музеев-заповедников, музеев-усадеб;

10.5. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа;

10.6. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

10.7. Работу офисов "Мои документы", за исключением: пгт Зуя (Белогорский район), пгт Октябрьское (Красногвардейский район), пгт Новофедоровка (Сакский район), пгт Грэсовский (ГО город Симферополь), г. Алупка (ГО город Ялта), в которых ввести предварительную запись через портал ГБУ РК "МФЦ".

Приём заявителей в центрах "Мои документы" осуществлять строго по предварительной записи через портал ГБУ РК "МФЦ", запись льготной категории граждан через call-центр.

10.8. Работу ломбардов, кредитных организаций по выдаче микрозаймов, пунктов моек автомашин, за исключением автомоек самообслуживания и автомоек служебного и общественного транспорта.

11. На период:

11.1. До 14 апреля 2020 года обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему Указу, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Указанное ограничение не распространяется на руководителей и работников организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, при наличии документа (справки) работодателя по форме согласно приложению 3 к настоящему Указу;

11.2. С 3 апреля 2020 года по 6 апреля 2020 года обязать иных граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места их накопления. Разрешается передвижение по территории Республики Крым, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с законодательством, при наличии документа (справки) работодателя по форме согласно приложению 3 к настоящему Указу;

11.3. С 1 апреля 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

11.4. С 1 апреля 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязать органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

Ограничения, установленные подпунктами 11.1. - 11.3. настоящего пункта не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, а также на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности (при предъявлении сотрудниками служебных удостоверений).

12. Приостановить на период:

12.1. С 23 марта по 12 апреля 2020 года включительно учредителям образовательных организаций негосударственной формы собственности, исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых, среднего профессионального образования, высшего образования, организациям, осуществляющим спортивную подготовку, приостановить посещение обучающимися образовательных организаций.

Перевести обучающихся образовательных организаций на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (после завершения каникулярного периода), дополнительного образования детей и взрослых, среднего профессионального образования, высшего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

По заявлению родителей или иных законных представителей детей организовать работу дежурных групп в общеобразовательных организациях для учеников 1-4 классов численностью не более 12 человек.

Обеспечить функционирование дошкольных образовательных организаций в штатном режиме. Родители самостоятельно принимают решение о посещении ребенком дошкольной образовательной организации.

В дошкольных образовательных организациях усилить меры по обеспечению безопасных условий пребывания детей.

Органам муниципальных образований в Республике Крым, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечить обучающихся 1-4 классов, обучающихся, отнесенных к льготным категориям (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих и многодетных семей муниципальных общеобразовательных организаций), сухим пайком в соответствии с набором пищевых продуктов для формирования сухого пайка согласно приложению к постановлению Совета министров Республики Крым от 11 февраля 2016 года № 40 "Об утверждении Порядка обеспечения питанием воспитанников государственных общеобразовательных организаций интернатного типа, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Республики Крым и Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Республики Крым".

Порядок обеспечения сухим пайком утверждается приказом общеобразовательной организации;

12.2. С 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года прием граждан органами труда и социальной защиты населения Республики Крым, а также территориальными подразделениями Министерства труда и социальной защиты Республики Крым;

12.3. С 28 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года предоставление льготного проезда в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении;

12.4. С 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглосуточного действия и гостиницах, иных средств размещения, расположенных в Республике Крым, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания указанных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

13. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления в городских округах и муниципальных районах Республики Крым осуществлять контроль за соблюдением ограничений, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Указа, в пределах установленной компетенции.

14. Установить, что в режиме обычного рабочего времени осуществляют деятельность:

14.1. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, иные государственные органы Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также организации, осуществляющие функции по обеспечению деятельности указанных органов;

14.2. Организации независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, осуществляющие непрерывную деятельность, а также деятельность в следующих сферах:

14.2.1. Дорожная деятельность, добыча и поставка инертных материалов, строительных материалов, оказание услуг по строительному контролю, выполнение субподрядных и(или) подрядных работ для осуществления строительства и реконструкции линейных объектов;

14.2.2. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе деятельность по производству, передаче, распределению и сбыту тепловой и электрической энергии, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению, обращению с твердыми коммунальными отходами, а также оказанию соответствующих коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами;

14.2.3. Оказание медицинских и ветеринарных услуг;

14.2.4. Социальное обслуживание населения при осуществлении основной деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг населению.

Установить, что государственные организации Республики Крым с круглосуточным пребыванием детей осуществляют деятельность в режиме непрерывного функционирования.

14.2.5. Производство асфальтобетонных смесей;

14.2.6. Оказание телекоммуникационных услуг и обеспечение бесперебойной работы телекоммуникационных систем.

15. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 11 настоящего Указа.

16. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах), а также перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции с момента опубликования настоящего Указа и до особого распоряжения.

17. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, уполномоченным на организацию и проведение регионального государственного контроля (надзора), приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

Министерству экономического развития Республики Крым приостановить до 1 мая 2020 года проведение проверок соответствия деятельности участника свободной экономической зоны требованиям Федерального закона от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

18. Службе государственного строительного надзора Республики Крым разработать механизм сокращения проведения проверок с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

19. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Крым приостановить до 1 мая 2020 года осуществление органами местного самоуправления в Республике Крым, уполномоченными на организацию и проведение на территории муниципальных образований проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

20. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

21. Министерству внутренних дел по Республике Крым обеспечить взаимодействие с Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по вопросу установления местонахождения граждан, прибывших из неблагополучных территорий, соблюдения гражданами режимов изоляции в рамках мероприятий, предусмотренных санитарным законодательством.

22. Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству экономического развития Республики Крым, Министерству финансов Республики Крым, главам администраций городов Ялты, Евпатории оснастить и привести в готовность обсерваторы, предусмотренные для непрерывного медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

23. Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, юридическим лицам, независимо от их формы собственности, запретить посещение стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием людей (дом ребенка, детские дома, интернаты и т.д.) на период действия режима функционирования "Повышенная готовность".

24. Министерству здравоохранения Республики Крым, медицинским организациям всех форм собственности максимально обеспечить перенос сроков оказания медицинской помощи в плановой форме, подготовку планов перевода на круглосуточный режим работы дополнительных медицинских работников, подготовку дополнительной госпитальной базы для приема больных до особого распоряжения.

25. Медицинским организациям всех форм собственности обеспечить приоритет динамического наблюдения и своевременной госпитализации лиц старше 45 лет с сопутствующими и хроническими заболеваниями, а также информирование их о необходимости своевременного извещения учреждений здравоохранения о появлении признаков простудных заболеваний.

26. Министерству здравоохранения Республики Крым совместно с Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Крым и г. Севастополю, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Крым, юридическим лицам, независимо от их формы собственности, обеспечить приостановление работ по проведению медицинских осмотров и диспансеризации населения медицинскими организациями Республики Крым, независимо от формы собственности, на период действия режима функционирования "Повышенная готовность".

Приостановить проведение профилактических медицинских осмотров и освидетельствований, не входящих в территориальную программу Государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, в том числе медицинских осмотров и освидетельствований врачами психиатрами-наркологами, психиатрами, инфекционистами и другими специалистами граждан, претендующих на получение лицензий на приобретение (хранение) огнестрельного оружия, получение разрешений по линии миграционной службы, допуска к управлению транспортными средствами и пр.

Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Крым и Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю учитывать приостановку проведения профилактических медицинских осмотров и освидетельствований при последующей рассмотрении обращений указанных категорий граждан.

27. Министерству транспорта Республики Крым обеспечить проведение мероприятий по санитарной обработке каждой единицы подвижного состава транспорта в течение дня, а также по окончании смены и контроль за их проведением на период действия режима функционирования "Повышенная готовность".

28. Установить, что со 2 апреля 2020 года по 14 апреля 2020 года:

28.1. Перевозки, связанные с отправлением грузов из Республики Крым, а также перевозки грузов в пределах Республики Крым осуществляются при наличии справки, выдаваемой организацией - отправителем по форме согласно приложению 4 к настоящему Указу.

28.2. Перевозки, связанные с поступлением грузов на территорию Республики Крым, осуществляются при наличии соответствующей товарно-транспортной накладной.

28.3. Полностью ограничиваются пассажирские перевозки и перевозки багажа по автобусным и троллейбусным маршрутам, по маршрутам междугороднего (по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам) и международного сообщений;

28.4. Пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам городского и пригородного сообщения осуществляются ежедневно в период с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в режиме выходного дня;

28.5. Полностью ограничиваются пассажирские перевозки по заказам, кроме случаев перевозок для государственных и муниципальных нужд по согласованию с Министерством транспорта Республики Крым;

28.6. Полностью ограничиваются перевозки пассажиров и багажа легковыми такси вместимостью более 5 мест (с учетом места водителя) на территории Республики Крым;

28.7. Легковые такси вместимостью до 5 мест для сидения (с учетом места водителя) работают в обычном режиме на основании выданных Министерством транспорта Республики Крым разрешений на осуществление соответствующей деятельности;

28.8. Полностью ограничивается движение пригородных поездов по маршруту "Керчь-Анапа-Керчь";

28.9. Движение пригородных поездов по территории Республики Крым ограничивается по одному оборотному рейсу утром и вечером в течение суток;

28.10. Полностью ограничить пассажирские перевозки на морском транспорте;

28.11. Полностью ограничивается движение маломерных судов, за исключением осуществляющих деятельность, направленную для государственных и муниципальных нужд.

29. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Крым, Крымскому линейному управлению Министерству внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Крымскому МУГАДН Ространснадзора, Министерству транспорта Республики Крым и администрациям городов и районов Республики Крым обеспечить ежедневный контроль на транспорте, включая проводимые мероприятия транспортными и дорожно-строительными организациями по профилактике предупреждения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым.

30. Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым обеспечить:

30.1. Размещение (опубликование) настоящего Указа на официальном портале Правительства Республики Крым в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";

30.2. Ежедневное информирование населения о мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым.

31. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима функционирования "Повышенная готовность" в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

32. Предложить:

32.1. Межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и городу обеспечить проведение на территории Республики Крым комплекса противоэпидемиологических мероприятий по предотвращению завоза и распространения в Республике Крым коронавирусной инфекции(2019-nCoV);

32.2. Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, Министерству внутренних дел по Республике Крым, Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю оказывать содействие исполнительным органам государственной власти Республики Крым и органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в принятии мер по предотвращению завоза и распространения в Республике Крым коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

32.3. Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю, частным охранным организациям принимать меры, направленные на обеспечение сохранности объектов, работа которых приостановлена в соответствии с настоящим Указом.

33. Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым обеспечить выдачу справок для беспрепятственного следования граждан к местам получения документов для регистрации фактов рождения и смерти, а также получения социальных выплат.

34. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Председателя Совета министров Республики Крым Гоцанюка Ю.М.

35. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования".

2. Дополнить Указ приложениями 3, 4 (прилагаются).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым C.Аксенов





Приложение 1 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 г. № 63-У (в редакции Указа Главы Республики Крым от 1 апреля 2020 года № 89-У)

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные, салфетки сухие.

4. Гигиенические прокладки.

5. Мыло туалетное, мыло хозяйственное.

6. Средства моющие, средства чистящие.

7. Паста зубная, щетка зубная.

8. Бумага туалетная.

9. Стиральный порошок.

10. Подгузники детские.

11. Спички, коробок.

12. Свечи.

13. Пеленка для новорожденного.

14. Шампунь.

15. Крем от опрелостей детский.

16. Бутылочка для кормления.

17. Соска-пустышка.

18. Бензин автомобильный.

19. Дизельное топливо.

20. Сжиженный природный газ.

21. Похоронные принадлежности.

22. Очки, линзы и их части.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).





Приложение 2 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 г. № 63-У (в редакции Указа Главы Республики Крым от 1 апреля 2020 года № 89-У)

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам №18.0, №18.3-№18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-C96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







