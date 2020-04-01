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01.04.2020 15:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аксенов рассказал о режиме работы блокпоста на Крымском мосту

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Крыма и Севастополя разъяснили порядок работы создаваемого на время антивирусного карантина блокпоста у Крымского моста.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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По словам главы РК Сергея Аксенова, пропуск граждан на полуостров по Крымскому мосту будут контролировать сотрудники МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора. Они будут проверять весь въезжающий в Крым транспорт, а врачи оценивать состояние здоровья и измерять температуру въезжающих. Также будет организован досмотр пассажиров прибывающих в Крым поездов. Аксенов поручил организовать пропускной режим так, чтобы минимизировать неудобства.

- Блокпост на Крымском мосту будет организован для мониторинга всех въезжающих на полуостров, - рассказал Аксенов. - Водители большегрузов, перевозящих продовольственные и лекарственные препараты, будут обследованы на наличие повышенной температуры и других признаков заболевания. Для проведения медицинских осмотров на мосту будут привлечены военные медики.

После введения пропускного режима на Крымском мосту контрольно-пропускные посты между республикой и Севастополем, которые накануне появились на административной границе регионов, ликвидируют за ненадобностью.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что на сегодняшнем совещании с руководством республики скоординированы совместные действия.

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- Сегодня нам было важно с коллегами обсудить совместное применение штрафных санкций за нарушение режима самоизоляции в Севастополе и на территории всего полуострова. Напомню, что на уровне страны Госдума накануне определила вилку штрафов от одной до тридцати тысяч рублей, - подчеркнул Развожаев.

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