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01.04.2020 18:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму приостановят все стройки кроме трассы "Таврида" и больниц

Текст: Сергей Винник
В Крыму до 6 апреля будут остановлены работы на всех строительных объектах и предприятиях по производству стройматериалов. Такое решение принято сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщил курирующий работу отрасли вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, распоряжение касается строительных компаний всех форм собственности - как государственных, так и частных.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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- Понимаю, что это не совсем простое решение, но безопасность наших граждан превыше всего, - сказал Кабанов.

Продолжится только капитальный ремонт медицинских объектов и строительство трассы "Таврида". Как уточнил пресс-секретарь строительного управления "ВАД" по РК Григорий Назаров, дорожное строительство указом главы Крыма отнесено к числу производств непрерывного цикла.

- Продолжаются дорожно-строительные и связанные с ними работы, приостановка которых невозможна по причинам производственно-технического характера, - уточнил Назаров. - Также продолжается выполнение работ, связанных с организацией безопасности дорожного движения, охраной объектов, неотложной погрузкой-разгрузкой материалов, обеспечением работоспособности систем жизнеобеспечения предприятия и организацией питания сотрудников. Административный персонал переведен на дистанционной режим работ.

Глава Крыма настоял на том, чтобы в условиях карантина были остановлены все предприятия, не являющиеся жизненно важными для экономики региона. В то же время ограничения не должны распространяться на производства, обеспечивающие продовольственную безопасность жителей Крыма.

Евгений Кабанов выразил уверенность, что в дальнейшем для строительной отрасли могут быть предусмотрены меры поддержки на федеральном уровне, а гибкий график работы в две-три смены позволит наверстать упущенное время и без отставаний сдать все намеченные объекты.

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Отметим также, что с началом курортного сезона, обычно это происходит в начале мая, все стройки в приморской полосе курортов традиционно замораживаются до осени. В этом году в связи с пандемией коронавируса бронирование мест в гостиницах и санаториях российских курортов приостановлено до 1 июня.

Распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова карантин в Крыму вводится с 00.00 часов 2 апреля. С этого времени на Крымском мосту начнет работать блок-пост, на котором будут проверять весь въезжающий на полуостров автотранспорт.

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