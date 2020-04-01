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01.04.2020 12:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани детский омбудсмен помогает людям и во время карантина

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае и в условиях введенного губернатором региона карантина по коронавирусу продолжил в дистанционном режиме работу по обращениям граждан. Об этом корреспонденту "РГ" рассказала детский омбудсмен Кубани Татьяна Ковалева.

Фото: iStock
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По ее словам, информация поступает по электронной почте и по телефону. Личных приемов, как было раньше, Уполномоченный не ведет, но все сотрудники аппарата дежурят у своих домашних компьютеров, готовые решать связанные с детьми проблемы. Их по-прежнему достаточно много, хотя поток обращений в эти дни заметно снизился.

- Большинство обращений, как и прежде, касается защиты прав детей в тех семьях, где взрослые  конфликтуют друг с другом,  - поясняет Ковалева. - Эта проблема обострилась в связи с тем, что большинство жителей сейчас находятся дома. Буквально вчера к нам обратились обеспокоенные жители одного из многоквартирных домов Краснодара. С тревогой они сообщили о детском плаче и криках взрослых, доносящихся из- за дверей одной из квартир. Мы немедленно проинформировали об этом сотрудников полиции. Они выехали на место ЧП, успокоили ссорящихся родителей, предупредив их об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Ситуация в этой семье остается на контроле как у нас, так и у правоохранителей.

По мнению  Уполномоченного,  в эти дни под особым контролем муниципальных органов власти должны находиться одинокие семьи с детьми.

- К нам обратилась многодетная мама, - продолжает Татьяна Ковалева. - У нее трое детей, которых она воспитывает одна.  Женщина рассказала, что у нее поднялась  высокая температура, но от госпитализации она отказалась из-за того, что не с кем оставить детей.  Мы немедленно связались с  региональным министерством труда и социального развития, после чего по указанному адресу выехали специалисты одного из реабилитационных центров. Они забрали детей, успокоили маму, что с ними будет все в порядке, и проводили ее в больницу.

Фото: iStock
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К сожалению, встречаются ситуации, когда взрослые забывают об интересах детей. Именно так произошло в одном из приморских городов Кубани, куда на соревнования прибыла команда несовершеннолетних спортсменов вместе со своими тренерами. Причем один из них принимал участие в международных соревнованиях, проходивших в одной из стран, где в это время уже свирепствовала эпидемия COVID-19. Это выяснилось, когда у тренера поднялась температура и встал вопрос о немедленной госпитализации не только его, но и всех членов команды. Однако известный спортсмен, козыряя своими регалиями, категорически отказался ложиться в больницу.  По просьбе муниципальных властей Татьяне Ковалевой пришлось больше часа потратить на его уговоры.

-  Он был убежден, что нарушаются его права, - говорит она. - Пришлось со ссылками на статьи закона доказывать ему, что это он нарушает права вверенных ему детей, рискуя их здоровьем. Но в итоге согласился на госпитализацию. Диагноз COVID-19 у него, кстати, подтвердился. Он потом звонил и благодарил, что уговорила его лечь в больницу.  Эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько велика ответственность взрослых за вверенных им детей.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край COVID-19. Мы справимся!

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