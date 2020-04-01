В Элисте обнаружены питейные заведения, работавшие во время режима ЧС

Несмотря на введенный в Элисте из-за угрозы эпидемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации и самоизоляцию, в городе, как оказалось, продолжали работу некоторые питейные заведения и кафе.

Нарушения режима обнаружили во время рейдов сотрудники оперативного штаба Элисты.

"В ходе проверок выяснилось, что не все предприниматели проявляют гражданскую ответственность. Злостно продолжают не соблюдать требования режима ЧС питейные заведения", - отметили в городской администрации.

Речь идет о торговых точках, продающих пиво на розлив. Принимающие посетителей объекты действовали в двух микрорайонах города. Кроме того проверяющие обнаружили два работающих кафе.

"Полицейскими нарядами составлены административные протоколы, документы переданы в соответствующие инстанции", - сообщают городские власти.

Впрочем, как оказалось, противовирусные предписания нарушают не только пивные точки, но и предприятия общепита.

В результате проведенной инспекции выяснилось, что дополнительные меры безопасности на момент проверки не соблюдались в четырех магазинах крупной торговой сети.

Среди выявленных нарушений - отсутствие разметки на полу и дезинфицирующих средств возле касс. В одном из магазинов отсутствовал термометр для ежедневного мониторинга температуры у сотрудников и не проводилась обработка поверхностей.