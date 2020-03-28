Постановление администрации города Элисты Республики Калмыкия от 28 марта 2020 года № 553 "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Элисты"

В соответствии с подпунктом "в" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Калмыкия", на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Элисты от 28 марта 2020 года № 6, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Элисты, руководствуясь ст.ст. 35, 44 Устава города Элисты, Администрация города Элисты постановляет:

1. Распространить с 19-00 часов 28 марта 2020 года действие пункта 1 постановления Администрации города Элисты от 27 февраля 2020 года № 312 "Об установлении "Режима чрезвычайной ситуации" на территории города Элисты" на ситуацию, возникшую в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Элисты.

2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации - город Элиста Республики Калмыкия.

3. Органам местного самоуправления города Элисты, муниципальным учреждениям и предприятиям обеспечить:

1) исполнение Указа Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Калмыкия";

2) ежесуточный контроль за эпидемиологической обстановкой на подведомственных объектах, при ухудшении обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия и Единую дежурно-диспетчерскую службу города Элисты.

4. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению безопасности Администрации города Элисты (Боков Ц.Б.) обеспечить своевременный сбор и представление Главе города Элисты, Главе Администрации города Элисты информации о мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории города Элисты.

5. Финансовому управлению Администрации города Элисты (Алакшанова Ю.Н.) направить на финансовое обеспечение расходов на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, не предусмотренных в бюджете города Элисты на 2020 год, средства резервного фонда Администрации города Элисты в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Элисты.

6. Отделу по организационной работе Администрации города Элисты (Босхаева С.В.):

1) совместно со структурными подразделениями Администрации города Элисты обеспечить регулярное и своевременное информирование о развитии обстановки и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города, через газету "Элистинская панорама", радио, телевидение и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"

2) опубликовать настоящее Постановление в газете "Элистинская панорама" и разместить на официальном сайте в информационно­ телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Элисты Д.В.Трапезников







