Постановление администрации города Элисты Республики Калмыкия от 28 марта 2020 года № 553 "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Элисты"

Новости

Северная Корея запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд 01:22
В Британии хотят использовать для лечения COVID-19 кровь выздоровевших 00:26
Миллиардер Игорь Сосин рассказал о положительном тесте на коронавирус 00:19
Число погибших от коронавируса во Франции превысило две тысячи человек 00:11
На Афоне зарегистрирован первый случай коронавируса 28.03.2020
Московское метро "переименовало" станции из-за коронавируса 28.03.2020
Футболисты "Ювентуса" согласились на снижение зарплаты на время пандемии 28.03.2020
Коронавирус выбил еще одного члена британского правительства 28.03.2020
В Нью-Йорке развернули морги в трейлерах 28.03.2020
В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки 28.03.2020
В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке 28.03.2020
Выставка "Иннопром" отменена из-за коронавируса 28.03.2020
СК изучит обстоятельства гибели пожарного в Ростове 28.03.2020
Минздрав назвал причину смерти зараженного коронавирусом оренбуржца 28.03.2020
Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек 28.03.2020
Из Москвы в Киев отправился поезд с эвакуированными украинцами 28.03.2020
Мурашко: Лекарств и средств защиты, будет столько, сколько потребуется 28.03.2020
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса 28.03.2020
УАЗ вспомнил о передвижной библиотеке, которую создали вместе с финнами 28.03.2020
В Боснии и Герцеговине рассчитывают на помощь РФ и КНР в борьбе с COVID-19 28.03.2020
Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи 28.03.2020
В Москве выписаны еще 10 пациентов после коронавируса 28.03.2020
Конец марта в Москве будет снежным и морозным 28.03.2020
Из-за неразберихи украинцы массово прорывались через польскую границу 28.03.2020
Число заразившихся коронавирусом на Кубе резко выросло 28.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
28 марта 2020 г.

Постановление администрации города Элисты Республики Калмыкия от 28 марта 2020 года № 553 "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Элисты"

Дата подписания 28 марта 2020 г.
Опубликован 28 марта 2020 г.

В соответствии с подпунктом "в" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Калмыкия", на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Элисты от 28 марта 2020 года № 6, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Элисты, руководствуясь ст.ст. 35, 44 Устава города Элисты, Администрация города Элисты постановляет:

1. Распространить с 19-00 часов 28 марта 2020 года действие пункта 1 постановления Администрации города Элисты от 27 февраля 2020 года № 312 "Об установлении "Режима чрезвычайной ситуации" на территории города Элисты" на ситуацию, возникшую в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Элисты.

2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации - город Элиста Республики Калмыкия.

3. Органам местного самоуправления города Элисты, муниципальным учреждениям и предприятиям обеспечить:

1) исполнение Указа Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Калмыкия";

2) ежесуточный контроль за эпидемиологической обстановкой на подведомственных объектах, при ухудшении обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия и Единую дежурно-диспетчерскую службу города Элисты.

4. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению безопасности Администрации города Элисты (Боков Ц.Б.) обеспечить своевременный сбор и представление Главе города Элисты, Главе Администрации города Элисты информации о мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории города Элисты.

5. Финансовому управлению Администрации города Элисты (Алакшанова Ю.Н.) направить на финансовое обеспечение расходов на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, не предусмотренных в бюджете города Элисты на 2020 год, средства резервного фонда Администрации города Элисты в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Элисты.

6. Отделу по организационной работе Администрации города Элисты (Босхаева С.В.):

1) совместно со структурными подразделениями Администрации города Элисты обеспечить регулярное и своевременное информирование о развитии обстановки и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города, через газету "Элистинская панорама", радио, телевидение и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"

2) опубликовать настоящее Постановление в газете "Элистинская панорама" и разместить на официальном сайте в информационно­ телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Элисты Д.В.Трапезников



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией