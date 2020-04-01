В Краснодаре оштрафуют мужчину, нарушившего режим карантина

В Краснодаре полиция задержала и составила административный протокол на 61-летнего мужчину, который нарушил режим карантина и поехал на своей машине в соседний регион. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В результате проверки лиц, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сотрудниками Управления МВД России по городу Краснодару выявлен факт отсутствия по заявленному адресу пребывания на территории краевого центра 61-летнего жителя Ставропольского края", - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Как ранее уже писала "РГ", с 31 марта до 5 апреля на Кубани введен жесткий карантин по коронавирусу. Подобную меру край применил первым в стране. Глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление № 185 от 31.03.2020 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края".

В документе говорится, что жители региона могут покидать свои дома лишь в случае крайней необходимости. Допускается выход по уходу за недееспособными людьми, посещение продуктового магазина и аптеки, расположенных рядом с домом. Кроме того, разрешается выгул домашних животных. Также запрещается передвигаться на личных автомобилях, кроме проезда на работу по пропуску, а также случаев экстренной медпомощи или иной прямой угрозы жизни и здоровью.

В полиции добавили, что в то время, когда в Краснодарском крае принимаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, мужчина нарушил эти требования и отправился на своей машине в соседний регион. В Краснодаре мужчина работает, а в Ставропольском крае находится его дом. Он решил проверить жилье, чтобы узнать, все ли там в порядке.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица". Теперь ему грозит штраф.