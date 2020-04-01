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01.04.2020 16:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре оштрафуют мужчину, нарушившего режим карантина

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодаре полиция задержала и составила административный протокол на 61-летнего мужчину, который нарушил режим карантина и поехал на своей машине в соседний регион. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В результате проверки лиц, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сотрудниками Управления МВД России по городу Краснодару выявлен факт отсутствия по заявленному адресу пребывания на территории краевого центра 61-летнего жителя Ставропольского края", - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Фото: Республиканская больница им. Жемчуева
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Как ранее уже писала "РГ", с 31 марта до 5 апреля на Кубани введен жесткий карантин по коронавирусу. Подобную меру край применил первым в стране. Глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление № 185 от 31.03.2020 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края".

В документе говорится, что жители региона могут покидать свои дома лишь в случае крайней необходимости. Допускается выход по уходу за недееспособными людьми, посещение продуктового магазина и аптеки, расположенных рядом с домом. Кроме того, разрешается выгул домашних животных. Также запрещается передвигаться на личных автомобилях, кроме проезда на работу по пропуску, а также случаев экстренной медпомощи или иной прямой угрозы жизни и здоровью.

В полиции добавили, что в то время, когда в Краснодарском крае принимаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, мужчина нарушил эти требования и отправился на своей машине в соседний регион. В Краснодаре мужчина работает, а в Ставропольском крае находится его дом. Он решил проверить жилье, чтобы узнать, все ли там в порядке.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица". Теперь ему грозит штраф.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

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