В Крыму спрогнозировали статистику COVID-19 при массовых тестах

В Крыму значительно увеличат число тестирований на коронавирус и прогнозируют рост статистики выявленных случаев заражения 2019-nCov. Об этом сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее данным, в режиме карантина в республике будут проводить до 700-800 тестирований в сутки. Для сравнения, за последние сутки в Крыму было протестировано всего 20 человек. Практика других регионов России, где уже интенсифицировали тестирование, говорит о скачкообразном росте числа выявленных случаев заражения.

- При увеличении тестирования мы должны быть готовы к тому, что у нас будут обнаружены новые случаи заражения среди тех, у кого заболевание протекает бессимптомно, - сказала Пеньковская.

В это связи глава регионального Роспотребнадзора призвала ускорить начало работы Ялтинского и Керченского обсерваторов.

За последние сутки в Крыму не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. В республике 16 больных 2019-nCov. Под наблюдением 2902 человека, в том числе 2826 человек - под динамическим. В стационарах - 66 человек. В обсерваторы помещены два крымчанина, нарушивших карантин.

Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов также сообщил, что с диагнозом пневмония в больницах Крыма находятся 1244 человека. За последние сутки число пациентов с таким диагнозом возросло на 47 человек.