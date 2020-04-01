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01.04.2020 23:27
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Земфира представила песню "Крым" для нового альбома

Текст: Александр Алексеев
Премьера песни "Крым" состоялась 1 апреля на канале YouTube и стала уже четвертой для диска, над которым Земфира работает с осени 2018 года.

Новая песня "Крым" - меланхоличная и исповедальная баллада, в которой певица грустно и печально рассказывает о себе и о своей любви под медитативные гитарные переборы.

В студии вместе с Земфирой на этот раз записывались бывший гитарист группы "Океан Ельзи" Петр Чернявский и ударник Александр Зингер. Сведением звуковых дорожек занимался российский звукорежиссер Илья Лукашев, а мастерингом - английский звукорежиссер и продюсер Джордж Шиллинг.

Фото: РИА Новости
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Видео на новую песню пока не снято, и "Крым" существует только в формате аудио-сингла. Причем, стихи в этом треке завораживают даже больше, чем музыка.

"Крым" - это пронзительная минорная баллада об одиночестве, о том, что человеку, даже знающему собственные недостатки, бывает сложно, а иногда и нереально их победить. Даже ради вновь ускользающей любви...

При этом сам Крым в песне представляется местом, куда лирической героине так приятно было бы уехать, чтобы постараться все-таки стать счастливой…

Кстати

Между тем, Земфира продолжает работать в своей домашней студии, в Москве. Дата выхода долгожданного альбома пока не определена. Хотя за полтора года певица успела показать уже четыре новые песни. Помимо "Крыма" это "Джозеф", Abuse и Goodbuy. Но войдут ли все они в долгожданный лонгплэй - еще неизвестно.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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