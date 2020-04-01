Команда молодых предпринимателей и производственников начинает выпуск респираторов, медицинских масок и другой необходимой в сегодняшних условиях продукции. Производство выйдет на расчетную мощность уже к маю. Особенность бизнес-проекта в том, что его инициаторы изначально закладывают социальную составляющую: часть изделий бесплатно передадут местным жителям в качестве гуманитарной помощи.

- Предприятий легкой промышленности в стране немного и наблюдается явный дефицит масок и респираторов. Кроме того, продукция на рынке в основном импортная, часто имеет высокую стоимость и не проходит надлежащую сертификацию. Мы хотим развивать этот сегмент, - рассказал "РГ" один из основателей проекта Дмитрий Гурьев.

Производство запускается на базе действующих предприятий, что позволило реализовать проект в кратчайшие сроки. Порядка 20 процентов медизделий из каждой партии выделят горожанам, остальной объем выкупят коммерческие организации.

В сложившейся ситуации, когда многие спекулируют на продаже средств защиты, в бескорыстную инициативу предпринимателей верится с трудом. Предвосхищая подобные вопросы, Дмитрий уверяет: изделия пойдут в продажу по фиксированной рыночной цене.

Как показал анализ рынка, выйти на производителей масок, минуя перекупщиков, довольно сложно

Чтобы воплотить проект в жизнь, ребятам потребовалось на начальном этапе вложить около 60 миллионов рублей, часть из которых помогли собрать инвесторы. Деньги пошли на покупку автоматизированных станков высокой мощности, их доставку и настройку. Одна линия способна выдавать до 85 тысяч масок в день, а общая мощность всего производства достигнет миллиона единиц в сутки. Распространять такое количество изделий коммерсанты собираются первое время на Урале, а в дальнейшем и за его пределами.

- Многие не могут купить маски из-за дефицита и завышенной стоимости. Поэтому первоочередная задача для нас - помочь землякам, родным и близким. После того как эпидемия отступит, можно будет начать работать в плюс, увеличить ассортимент и, возможно, заняться экспортом, - говорит Гурьев.

Помимо граждан маски и респираторы в больших объемах требуются предприятиям, сотрудники которых не имеют возможности приостановить работу или трудиться дистанционно. К слову, как показал анализ рынка, выйти на производителей такого товара напрямую, минуя перекупщиков, довольно сложно.

По расчетам инициаторов проекта, учитывая текущую ситуацию, срок окупаемости предприятия составит от полутора до двух лет. В целом в производстве медицинских масок сегодня участвуют более 300 компаний страны, и их количество будет расти, считают аналитики рынка.

А как у соседей?

В ЯНАО запустили некоммерческий проект по производству масок. Мастера производственного обучения колледжа профессиональных и информационных технологий в Ноябрьске шьют и бесплатно раздают маски сотрудникам, учащимся и членам их семей - по 40-50 штук в день. На днях в колледже появится еще один класс со швейными машинками, что позволит увеличить объемы. Сейчас ищут спонсоров, чтобы покрыть расходы на пошив масок. Первым заказчиком, возможно, станет местное автотранспортное предприятие. Инициативу колледжа поддержал глава города Алексей Романов.