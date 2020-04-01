У всех въезжающих в уральский город Серов начали проверять температуру

В тестовом режиме заработал пропускной пункт близ города Серов на севере Свердловской области. Сотрудники ГИБДД вместе с медперсоналом останавливают автомобили и измеряют температуру у граждан. Пост выставлен по инициативе городской администрации, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

"Вчера был первый день. ДПС останавливает весь входящий транспорт, а медики проводят термометрию, информационные беседы с людьми. Тем, кто из других регионов, рассказывают, что нужно изолироваться на 14 дней", - рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь главы Серовского городского округа Дарья Мохова.

Пока ни у кого из въезжающих в город повышенной температуры не выявлено. К проверке, по словам представителя мэрии, люди относятся с пониманием.

Напомним, накануне новосибирский "Вектор" подтвердил девять случаев Covid-19 в Свердловской области. Больные находятся под наблюдением врачей в екатеринбургской сороковой больнице. Всего по информации на 31 марта в регионе зарегистрировано 33 случая инфекции.

"Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, троих - средней тяжести, остальные заболевшие в удовлетворительном состоянии. Выздоровели и выписаны из больницы еще четверо свердловчан, у которых был подтвержден Covid-19", - сообщил региональный оперативный штаб.

По данным на первое апреля, за минувшие сутки в области проведено 1374 исследования проб на коронавирус, взятых у людей, имеющих показания для тестирования.