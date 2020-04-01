Общаться с будущими абитуриентами в онлайн-формате вынуждены уральские вузы. Из-за угрозы распространения коронавируса большинство высших учебных заведений УрФО традиционные весенние дни открытых дверей вынуждены проводить дистанционно. Познакомиться с будущей альма-матер старшеклассники могут не выходя из дома, двери открываются через официальный портал учебного заведения. Чтобы получить доступ в аудитории, необходимо зарегистрироваться на сайте вуза.

В Уральском федеральном университете на минувшей неделе прошла целая серия виртуальных встреч потенциальных студентов с преподавателями. Профессора рассказывали о направлениях подготовки, условиях поступления, количестве бюджетных мест и перспективах студенческой жизни.

А в Уральском аграрном университете онлайн-встречи продлятся до 18 апреля. Начались они с захватывающей видеоэкскурсии "Тайны старинных корпусов УрГАУ", а продолжатся на просторах "Ютуба", в серии прямых трансляций с представителями всех факультетов. Ссылки появятся на сайте вуза.

Дистанционные технологии, вероятно, станут основными и в нынешнюю приемную кампанию. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании в Российском союзе ректоров сообщил о возможности проведения такого эксперимента.

Тем временем

Главный вопрос, который сегодня волнует выпускников и их родителей: как качественно подготовиться к ЕГЭ во время пандемии. В регионах Крайнего Севера, где из-за морозов дети вынуждены неделями учиться в режиме онлайн, накоплен богатый опыт дистанционного обучения.

На Ямале подготовкой школьников к ЕГЭ и ОГЭ займутся лучшие педагоги, те, чьи выпускники набирали максимальное количество баллов на экзаменах. Как отметили в департаменте образования ЯНАО, со 2 апреля, когда закончатся каникулы, онлайн-обучение пойдет по отработанной годами схеме. Педагоги будут записывать видеоуроки и размещать их в соцсетях, в группах своих классов, а проверять знания - с помощью онлайн-систем, например, google-таблиц, тестирования и прямых эфиров. Для более углубленного обучения доступны федеральные образовательные платформы. Школьникам из многодетных семей уже выделили 1100 комплектов гаджетов, состоящих из ноутбука, микрофона и наушников. "Ростелекому" поручено обеспечить устойчивый сигнал интернет-связи.