Весенние субботники в Челябинске проведут без горожан

Традиционные весенние субботники в Челябинске проведут без участия горожан. Об этом по итогам совещания в мэрии в среду сообщили представители регионального оператора по обращению с ТКО.

- Сами субботники не отменяются, запланирована очистка садов, парков, берегов водоемов. Работы будут осуществлять подрядные организации. Мэрия Челябинска готова выделить на это необходимые средства, - сообщили в пресс-службе компании регоператора. - Наша компания призывает в кратчайшие сроки заключить договоры на вывоз отходов, образующихся в результате субботника. Это необходимое условие для эффективной очистки Челябинска.

Как уже сообщала "РГ" , 31 марта в Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции. С этой даты южноуральцев обязали не покидать дома за исключением крайней необходимости - похода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора или выгула домашних питомцев в радиусе 100 метров от места проживания.