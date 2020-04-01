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01.04.2020 15:02
Рубрика: Экономика

Регионам поручено не допустить роста безработицы

Текст: Ольга Игнатова
Главам регионов разъяснили механизмы поддержки, которыми уже могут воспользоваться предприниматели и компании из сферы малого и среднего бизнеса.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Об этом сообщает Минэкономразвития по итогам совещания под председательством первого зампреда Правительства РФ Андрея Белоусова и министра экономического развития России Максима Решетникова. На совещании также обсудили новый пакет мер стабилизации экономики страны.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Андрей Белоусов поручил губернаторам создать штабы по контролю за экономической ситуацией в каждом субъекте. "Принимаемые меры должны быть направлены на недопущение взрывного роста безработицы. В особой зоне риска отрасли, где малый бизнес сегодня фактически остановился. Мы должна максимально защитить эту сферу", - подчеркнул Белоусов. Позаботятся власти и о крупных и крупнейших предприятиях. Составлен список системообразующих предприятий, которые необходимо взять эти под контроль.

Максим Решетников обозначил основную проблему для предпринимателей на ближайшие месяцы - это отсутствие банковского обеспечения для выдачи кредитов и призвал регионы наиболее активно использовать резервы гарантийных фондов и обратить внимание на работу микрофинансовых организаций.

Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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По словам Решетникова, в региональных гарантийных фондах накоплено 53 млрд рублей. В настоящее время эти фонды выдали 92 млрд рублей поручительств и гарантий. "Мы явно недостаточно активно используем резервы гарантийных фондов. В текущей экономической ситуации будет абсолютно нормальным, если мы позволим себе брать чуть больше рисков для того, чтобы поддержать предпринимателей и сохранить рабочие места", - отметил глава министерства.

Максим Решетников сообщил, что принято решение об отсрочке платежей за аренду федерального имущества, то же самое будет сделано по региональному и муниципальному имуществу. По словам министра, приветствуется столичная практика для масштабирования в регионах - снижение налогов на имущество для крупных торговых центров в обмен на предоставление скидок, рассрочек, платежей для арендаторов.

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