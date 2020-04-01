Место гибели своего подчиненного посетил глава МЧС России Евгений Зиничев. Крупный пожар произошел в левобережной зоне Ростова-на-Дону. Горел камыш на площади около 10 гектаров. К тушению привлекли 186 человек, 34 единицы техники, вертолет Ми-8 и пожарный поезд. К сожалению, для одного из пожарных, Алексея Кравцова, эта битва с огнем оказалась последней.

Глава МЧС поручил организовать контроль за соблюдением собственниками земель требований пожарной безопасности.

Согласно прогнозам, в апреле вероятность превышения среднемноголетних параметров пожарной опасности велика в Центральном федеральном округе - в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Московской, Орловской областях. Также неблагоприятный прогноз для восточной части Республики Тыва, южной части Республики Бурятия и Приморского края, на юге Забайкальского края, в юго-западной части Иркутской области и в восточной части Волгоградской области.

В мае в зоне риска окажутся Челябинская и Курганская области, а также вся территория Волгоградской области, западные районы Ростовской области и Республики Калмыкия.