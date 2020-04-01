Российские трассы подготовят к автомобилям без водителей

Беспилотные автомобили подключат к государственной системе "ЭРА-ГЛОНАСС", они будут обмениваться информацией на дорогах, а управлять транспортным потоком станут интеллектуальные транспортные системы. Это предусмотрено утвержденной главой правительства Концепцией обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников.

Разработал ее минтранс вместе с минпромторгом и экспертами. Документ создает основы для законодательного регулирования в сфере использования высокоавтоматизированного, в том числе беспилотного транспорта, отметили в минтрансе.

Беспилотные машины уже тестируют в Москве и Татарстане, эксперимент расширят еще на девять регионов. Для безопасного дорожного движения с участием беспилотников нужно создать сами авто и организовать дорожное движение с участием интеллектуальных систем. Эти задачи предусмотрены нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Внедрять беспилотники будут поэтапно. Сначала на дороги выйдут высокоавтоматизированные машины без руля и педалей, но с оператором. Человек будет контролировать адекватность действий автоматизированной системы вождения. Когда технологию отработают, оператора на борту уже не будет.

Машины делят на пять уровней автоматизации в зависимости от степени автономности систем управления. Так, 4-й уровень автоматизации обеспечивает управление высокоавтоматизированным транспортным средством в специально подготовленной для него среде, а 5-й уровень - управление на дорогах всех категорий, во всех диапазонах скоростей и условиях окружающей среды. Соответственно, потребуется подготовить дорожно-транспортную инфраструктуру, которая будет связываться с беспилотниками и давать им рекомендации по управлению. Еще одна задача - безопасность. У автомобилей, подключенных к транспортным системам, есть широкий диапазон возможных уязвимостей - от утечки персональных данных пользователей до перехвата террористами.

Беспилотные автомобили будут обмениваться информацией друг с другом

Беспилотники появятся на улицах примерно к 2025 году, считает завкафедрой дизайна средств транспорта Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова Никита Розанов. Но нужны серьезные инвестиции, которые могут позволить себе транснациональные автогиганты или государство, отмечает он.

К тому же нужно расширять эксперименты. "Пока они не включают участие и развитие сервисов "умной дороги" и проработку нормативного регулирования", - отметил главный аналитик Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин. Иначе появления "массовых"реальных беспилотных автомобилей придется ждать не одно десятилетие.