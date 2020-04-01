Российские ученые предложили новый способ уничтожить коронавирус

Российские ученые из Сколково разработали установку, которая меняет свойства воды под воздействием холодной плазмы. После этого жидкость становится смертельно опасной для живых микроорганизмов.

Принцип действия установки следующий: газ из заряженных и незаряженных частиц направляют в воду, в результате чего ее атомы теряют часть электронов и в итоге не могут соединиться в молекулу H2O. Появляются различные формы кислорода и водорода и их соединений, активные частицы повреждают и клеточные мембраны патогенной микрофлоры, и оболочки вирусов. Особенно эффективен в этом смысле метастабильный атомарный кислород, который легко вступает в реакцию с биологическими молекулами, включая ДНК, РНК и отдельные белки, сообщают "Известия".

Кроме того, так как в воде из-под крана содержится хлорноватистый натрий (соль, добавляется на станциях очистки), после обработки на новой установке в жидкости образуется хлорноватистая кислота. Одна десятая процента соли такой кислоты в воде препятствует размножению коронавируса, сама же кислота гораздо активнее. Это позволяет предположить, что такая жидкость в результате убьет патоген. Концентрацию кислоты можно увеличивать, оптимальные параметры еще предстоит определить.

Как именно обработанная учеными вода влияет на конкретный возбудитель COVID-2019, пока не известно, испытания запланированы на ближайшее время. Вместе с тем ученые уверены, что "приготовленная" особым образом вода будет эффективна при дезинфекции медицинских масок, различных поверхностей, может применяться для распыления в воздухе. Основное преимущество перед традиционными средствами дезинфекции заключается в том, что вода абсолютно безопасна для человека и не вызывает раздражения слизистых оболочек.

Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович отметила, что принимаемые Россией меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 должны исключить европейский сценарий развития событий.