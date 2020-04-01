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01.04.2020 06:33
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Российские ученые предложили новый способ уничтожить коронавирус

Текст: Алексей Иванов

Российские ученые из Сколково разработали установку, которая меняет свойства воды под воздействием холодной плазмы. После этого жидкость становится смертельно опасной для живых микроорганизмов.

Фото: iStock
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Принцип действия установки следующий: газ из заряженных и незаряженных частиц направляют в воду, в результате чего ее атомы теряют часть электронов и в итоге не могут соединиться в молекулу H2O. Появляются различные формы кислорода и водорода и их соединений, активные частицы повреждают и клеточные мембраны патогенной микрофлоры, и оболочки вирусов. Особенно эффективен в этом смысле метастабильный атомарный кислород, который легко вступает в реакцию с биологическими молекулами, включая ДНК, РНК и отдельные белки, сообщают "Известия".

Кроме того, так как в воде из-под крана содержится хлорноватистый натрий (соль, добавляется на станциях очистки), после обработки на новой установке в жидкости образуется хлорноватистая кислота. Одна десятая процента соли такой кислоты в воде препятствует размножению коронавируса, сама же кислота гораздо активнее. Это позволяет предположить, что такая жидкость в результате убьет патоген. Концентрацию кислоты можно увеличивать, оптимальные параметры еще предстоит определить.

Фото: iStock
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Как именно обработанная учеными вода влияет на конкретный возбудитель COVID-2019, пока не известно, испытания запланированы на ближайшее время. Вместе с тем ученые уверены, что "приготовленная" особым образом вода будет эффективна при дезинфекции медицинских масок, различных поверхностей, может применяться для распыления в воздухе. Основное преимущество перед традиционными средствами дезинфекции заключается в том, что вода абсолютно безопасна для человека и не вызывает раздражения слизистых оболочек.

Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович отметила, что принимаемые Россией меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 должны исключить европейский сценарий развития событий.

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