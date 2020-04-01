Российский тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" летит в США с большим грузом медицинской помощи. Поднявшийся в небо с подмосковной авиабазы ВКС Чкаловская транспортник вчера перед дальнейшим полетом выполнил промежуточную посадку и дозаправился в международном аэропорту Шэннон в Ирландии.

Какой груз наши пилоты доставят в Соединенные Штаты, в Минобороны России подробно не говорят. Сообщение ведомства звучит кратко: это индивидуальные средства защиты и медицинское оборудование. Понятно, что объемы помощи солидные - иначе не было смысла гонять за океан один из самых грузоподъемных самолетов в мире. Ан-124 "Руслан" способен перебросить 120 тонн груза на расстояние почти 5 тысяч километров.

Напомним, что о таком гуманитарном рейде в понедельник по телефону договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что, предлагая американским коллегам помощь, Владимир Путин исходил из тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке. А еще из того, что, когда производители медицинского оборудования и материалов в США "наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью".

Соединенные Штаты - не единственная страна, которой Россия помогает бороться с коронавирусом. Это, в частности, относится к КНР. В ответ на такую поддержку сейчас помощь нашему народу оказывает сам Китай. Так, 23 марта военно-транспортный самолет ВКС РФ доставил оттуда более 1 млн масок и 200 тыс. тест-систем, необходимых для выявления коронавирусной инфекции. Их подарил известный китайский предприниматель и почетный член Русского географического общества Джек Ма.

Экипаж "Руслана" везет в США большой груз медицинской помощи

О переброске груза в Москву бизнесмен договорился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он является президентом Русского географического общества и хорошо знаком с Джеком Ма. Ранее военный транспортник Ан-124 "Руслан" доставил из КНР в Россию 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок.