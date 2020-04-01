"Спартак" проиграл ЦСКА в дерби по киберфутболу

Пока российский футбол до 31 мая находится на "самоизоляции" из-за пандемии коронавируса, игроки московских "Спартака" и ЦСКА решили выявить сильнейшего в виртуальной реальности. Дерби в прямом эфире транслировал канал "Матч ТВ".

"Спартак" представляли нападающий Александр Соболев и капитан команды защитник Георгий Джикия. Им противостояли форвард Федор Чалов и полузащитник Константин Кучаев. Комментаторами матча стали Георгий Черданцев и Константин Генич.

"Спартак" усилиями Соболева открыл счет в матче, но удержать преимущество не сумел. Чалов сначала счет сравнял, а затем вывел свою команду вперед. Так матч и завершился победой армейцев - 2:1.