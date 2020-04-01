Старейшим мужчиной в мире стал 112-летний британец

Житель британского Хэмпшира официально признан старейшим мужчиной в мире по версии Книги рекордов Гиннеса.

Бобу Уэйтону, которому 112 лет и два дня, сотрудники дома престарелых в Альтоне вручили соответствующий сертификат, соблюдая при этом правила социального дистанцирования, поскольку ветеран находится на изоляции. Пресс-секретарь Книги рекордов Гиннеса заявила, что из-за вспышки Covid-19 ее чиновники не смогли дозвониться до Уэйтона, чтобы вручить сертификат лично. Старший консультант Книги рекордов Гиннеса по геронтологии Роберт Янг тщательно изучал все имеющиеся доказательства, так как предыдущий обладатель титула - фермер из Японии Титецу Ватанабе - умер 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней. В результате Уэйтон был признан старейшим мужчиной в мире.

Получив сертификат, Боб сказал: "Не могу сказать, что мне было приятно слышать, что предыдущий владелец умер. Однако я очень рад, что смог так долго жить и завести столько друзей".

Уэйтон пережил пандемию испанского гриппа 1918-20 годов и перенес серьезные медицинские операции, но, как и большинство граждан, он никогда не находился на самоизоляции. "Это странно. Я никогда не испытывал ничего подобного коронавирусу. Я немного расстроен, но опять же я попал в ситуацию, когда нужно было просто принять то, что происходило", - сказал британец.

Уэйтон родился в Халле и воспитывался в многодетной семье с тремя братьями и тремя сестрами. У него было трое детей, 10 внуков и 25 правнуков.

Он и его жена Агнес путешествовали и работали по всему миру, пока не обосновались в Великобритании, где Уэйтон работал преподавателем морского машиностроения в Городском университете в Лондоне до выхода на пенсию в возрасте 65 лет в 1973 году. Он и его жена, которая скончалась в 1997 году, после ухода на пенсию, работали добровольцами в качестве консультантов по вопросам брака.

Кстати

Канэ Танака в настоящее время является старейшей в мире женщиной. В январе ей исполнилось 117 лет.