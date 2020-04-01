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01.04.2020 16:22
Рубрика: Культура

Стинг посвятил песню пострадавшим от коронавируса жителям Италии

Текст: Александр Алексеев
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Стинг спел для Италии балладу Empty Chair ("Пустой стул"), записанную на его альбоме 2016 года 57&9th. А перед этим обратился к жителям страны. Причем английский музыкант говорил на чистом итальянском языке и называл Италию "своей любимой страной". Взяв при этом в руки любимую акустическую гитару. Конечно, это удивило многих.

Фото: instagram.com/ garyholt_official
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Было заметно, что Стинг сопереживает, грустит и при этом максимально искренен. Порой казалось, что на его глаза наворачиваются слезы. Он и записывал это обращение, словно желая не показывать своей сентиментальности, в пустой и затемненной комнате.

А потом отослал видео своему другу, телевизионному продюсеру Паскалю Вичедомини, который и опубликовал его на своей странице в Facebook.

В самом деле, немногие знают, что большую часть года Стинг проводит именно в Италии. Здесь у него дом, а в свободное время от туров время артист занимается винодельческим бизнесом. Да и друзей у него здесь немало. Поэтому в своем обращении он сказал, что посвящает эту песню своим "близким людям, которых ему очень не хватает".

А начал Стинг так:

- Привет всем вам, мои итальянские друзья. Я сейчас в Англии и пока я свободен от коронавируса. Но, как и вы? сижу дома, чтобы защитить свою семью и друзей (1 апреля концертом в Вашингтоне Стинг должен был начать мировой тур, который теперь перенесен на поздние даты, - прим. "РГ").

И продолжил:

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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- Я знаю, как сильно пострадала Италия и как она продолжает страдать. Смотрю новости каждый день и понимаю, что то, что произошло в Италии, происходит уже и по всему миру. И я очень скучаю по всем вам! Скучаю по своей любимой стране. Скучаю по моему прекрасному дому в Тоскане…

Я уверен, что в это ужасное время многие из вас расстались с теми, кого они любят. Поэтому хочу посвятить вам эту песню The Empty Chair… Она - о близких, которых нам не хватает, и тех, кто не может вернуться домой. О людях, для кого вы оставляете за своим столом пустой стул, чтобы напомнить им о том, как вы их ждете!

После чего Стинг и спел эту песню, так подходящую для нынешнего момента, под акустическую гитару.

Кстати

Свои песни борющейся с коронавирусом Италии также посвятили группы Pearl Jam, R.E.M., а также Брайан Мэй из Queen и Боно из U2.

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