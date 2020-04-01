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01.04.2020 08:58
Рубрика: В мире

Только в одном штате США не обнаружили COVID-19

Жертвами коронавирусной инфекции в США уже стали свыше четырех тысяч человек. Обновленные данные приводит университет Джонса Хопкинса, отслеживающий подобную статистику. По информации его специалистов, за три дня количество смертей в Соединенных Штатах увеличилось вдвое.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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"Более тысячи смертей в Нью-Йорке. Этот город больше других страдает от COVID-19. Здесь свыше 43 тысяч случаев заражения. Единственный штат, где пока нет ни одного случая смерти - Вайоминг", - приводит статистику агентство "Интерфакс".

В США действует режим строгих ограничений. Большинству населения предписано оставаться дома из-за вспышки коронавируса. На данный момент известно о более, чем 189 тысячах случаев заражения вирусом. Сейчас это самый высокий показатель в мире. На втором месте - Италия (почти 106 тысяч случаев), на третьем - Испания (около 96 тысяч заболевших).

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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