В США за сутки жертвами коронавируса стали 770 человек

За сутки от коронавируса в США скончались 770 человек. Это рекордная цифра, сообщает телеканал CNN, который отслеживает ситуацию с распространением COVID-19 и ведет свои подсчеты, беря за основу данные федеральных и местных властей.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными". "А затем мы увидим свет в конце тоннеля", - приободрил американцев глава Белого дома.

В Соединенных Штатах COVID-19 выявлен у 184 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 3 тысячи 721 человек. Таким образом, в США погибло больше людей, чем в Китае.