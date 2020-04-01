В Госдуме рассказали, зачем нужно вести журнал о здоровье на карантине

В думском Комитете по охране здоровья объяснили, почему важно для россиян, находящихся на карантине по коронавирусу, самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома.

Ранее о такой мере заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение на карантине граждан, прибывших из других стран, которые относятся к неблагополучном в плане ситуации с коронавирусом. И в случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе, и в МВД. "Такие граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от "Госуслуг" самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать свое нахождение дома", - сказал глава правительства.

- Эта мера направлена на повышение ответственности тех людей, которые могут потенциально заразить других, - объяснил первый зампред комитета Госдумы Федот Тумусов, которого цитирует RT. - Также это поможет в самоорганизации людей, которые относятся к этой категории.

Депутат признал, что такое обязательство не всем может понравиться, "потому что писать отчеты никто не хочет".

- Но в условиях, когда всем угрожает эта болезнь, приоритетом являются общие интересы, - подчеркнул парламентарий.